Un joueur canadien accuse l’Open de France de manque de respect

L’Open de France, prévu du 24 mai au 7 juin, a été reporté et se jouera du 20 septembre au 4 octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision prise sans aucune consultation, avec la WTA qui a révélé qu’elle n’avait tout appris via Twitter que sur les choses faites.

Le modus operandi de la Fédération française est incroyable, mais maintenant d’autres nouvelles viennent de l’ITF. Selon ce qui a été révélé par ESPN, l’ITF serait prête à infliger une amende à tous les joueurs de tennis qui rateront Roland-Garros pour participer à d’autres événements tels que la Laver Cup.

L’exposition qui devrait se dérouler à Boston est déjà à guichets fermés et déplacée ce serait problématique, mais il y a un risque sérieux qu’elle soit snobée par les meilleurs joueurs de tennis destinés à s’envoler pour Roland Garros. Quelqu’un devra donc faire des compromis, une situation en constante évolution.

La joueuse canadienne de double Gaby Dabrowski dit que l’Open de France, touché par un coronavirus, devra peut-être à nouveau être reporté par «respect» pour le reste du monde du tennis. «Je ne pense tout simplement pas que cela se produira de cette façon», a-t-elle déclaré à TSN.

«Je pense simplement qu’il y aura plus de discussions, car vous ne pouvez pas planifier votre tournoi lors d’autres événements où de nombreux autres joueurs se sont engagés à jouer comme à la Laver Cup et, pour nous, en Asie.

Vous ne pouvez pas choisir une date et vous asseoir dessus. Ouais, je ne sais pas vraiment quel est le protocole pour une situation comme ça. De toute évidence, tout cela est sans précédent, mais, en même temps, la façon dont nous le traitons maintenant établira la norme pour l’avenir si nous devons à nouveau faire face à quelque chose comme ça.

Tout le monde va pas à pas et apprend en cours de route, alors prendre une décision imprudente comme ça est tout simplement hors de propos et même si vous êtes un grand chelem, vous devez avoir du respect pour tout le monde. Et je suis sûr que ces discussions ont lieu maintenant et je suis sûr qu’elles ont déjà ressenti les répercussions ».