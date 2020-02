Un joueur de tennis australien décède sur le terrain après une blessure à la tête

Triste nouvelle du monde du sport lorsqu’un jeune joueur est décédé à Katmandou, au Népal, le 30 janvier. Le garçon australien de 15 ans, nommé Kent Yamazaki, était un jeune talent prometteur, se préparant pour un événement de la Fédération internationale de tennis au Népal. .

Qu’est-il arrivé

Yamazaki était au Népal, passant par ses préparatifs pour les tours de qualification du tournoi de niveau G-5. Le jeune Australien s’est effondré lors de sa pratique, se cognant la tête sur le terrain. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche, à environ 500 mètres. Les médecins l’ont immédiatement placé en réanimation dans l’unité de soins intensifs.

Malheureusement, Kent n’a pas repris connaissance après cela.

Ce fut une journée vraiment triste non seulement pour le monde du tennis, mais pour tout le monde. Kent était un jeune joueur talentueux qui avait représenté l’Australie-Occidentale lors de plusieurs événements de niveau national. Yamazaki était un adoré et un compétiteur régulier des épreuves de tennis en Australie occidentale.

Le tennis pleure la mort de Kent

WA Tennis a publié une déclaration après la tragédie.

«La communauté WA est en deuil aujourd’hui après avoir appris le décès tragique de Kent Yamazaki, 15 ans.»

Il a également été reconnu comme étant un gentleman sur et hors du terrain par ceux qui le connaissaient personnellement et quelqu’un qui aimait vraiment le sport. Son dévouement pour le sport l’a vu monter rapidement dans les rangs.

Kent était une perspective prometteuse dans le tennis même à l’âge de 15 ans. Mais surtout, il était une âme gentille, avec un sourire contagieux, comme l’a dit la Western Australia Tennis Community.

Le club de tennis local de Yamazaki, Alexander Park Tennis Club, a lui aussi publié une déclaration.

«Connu pour son sourire contagieux, son humilité et sa grâce, il restera dans les mémoires comme un vrai champion sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui, nous pleurons une perte tragique. En tant que club et communauté de tennis au sens large, il est important que nous nous surveillions et nous soutenions les uns les autres, en particulier ceux qui ont joué aux côtés de Kent, que ce soit à l’école, en tournoi ou en ligue.

Sa dernière réalisation est survenue aux Championnats nationaux à Albury, auxquels Kent a participé au sein de l’équipe du lycée Applecross.

Pour honorer la mémoire de Kent et célébrer sa vie, un rassemblement aura lieu le 9 février au Alexander Park Tennis Club de Menora, une banlieue de Perth. Les parents de Kent, Tomio et Kimie ont accueilli tous ceux qui peuvent le faire.

Ils demandent aux invités de venir là-bas en tenue de tennis et d’écrire des notes spéciales à la mémoire de leur fils, d’être placés dans son cercueil et incinérés avec lui.

Toutes nos pensées et nos prières avec les parents, la famille et les amis de Kent en cette période difficile de chagrin. Que sa mémoire continue de vivre.