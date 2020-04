Un joueur de tennis britannique suspendu et condamné à une amende pour avoir joué

Le joueur de tennis britannique Patrick Keane a été suspendu du tennis professionnel pendant six mois et condamné à une amende de 5 000 $ pour avoir parié sur des infractions de tennis, selon un communiqué de presse de la Tennis Integrity Unit. Trois mois de la suspension et 4 500 $ de l’amende sont suspendus à condition qu’il ne commette plus aucune infraction au programme anti-corruption de tennis (TACP).

Sur cette base, Keane purgera une suspension de trois mois, à compter du 30 mars 2020, et paiera une amende de 500 $. En conséquence, il est suspendu de toute compétition ou participation à tout événement sanctionné organisé ou reconnu par les instances dirigeantes du sport du lundi 30 mars 2020 au lundi 29 juin 2020.

L’agent d’audience anti-corruption indépendant Jane Mulcahy QC a imposé la sanction disciplinaire et a également pris note de la coopération du joueur, de son aveu des infractions et du fait qu’aucun des paris n’était lié aux matches dans lesquels il a joué.

Keane avait admis détenir quatre comptes de paris et avoir placé six paris sur des matchs de tennis entre le 18 août 2019 et le 18 septembre 2019. Conformément aux règles, tout pari sur le tennis par des joueurs et d’autres personnes couvertes est strictement interdit.

Keane n’a pas été classée selon le site Web de l’ITF. Il a joué 12 épreuves de simple et 4 épreuves de double selon le site Web de l’ITF, la dernière d’entre elles en mai 2018. L’unité d’intégrité du tennis est une initiative du Grand Chelem Board, de la Fédération internationale de tennis, de l’ATP Tour et de la WTA Tour. , qui s’engagent conjointement dans une approche de tolérance zéro face à la corruption dans le tennis.

Il a la capacité d’imposer des amendes et des sanctions, et d’interdire aux joueurs, arbitres et autres officiels de tennis de participer à des tournois.