Un joueur de tennis français donne sa version de l’histoire après un incident de banane

Un joueur de tennis français, Elliot Benchetrit, classé n °. 229 dans le monde a été averti par l’arbitre de chaise lors de son match de qualification à l’Open d’Australie pour avoir demandé à une fille du ballon de peler le fruit qu’il voulait manger. Benchetrit a remis la banane à la fille du ballon avant que l’arbitre John Blom n’intervienne.

Le joueur avait la main droite fortement collée et devait ensuite utiliser ses dents pour peler lui-même la banane. Le Français a remporté son match pour se qualifier pour le tableau principal et affrontera le Japonais Yuichi Sugita, classé n °.

84 au monde au premier tour. Mardi, le Français a donné son côté de l’incident après avoir perdu au premier tour du tableau principal, se disant surpris de la façon dont l’incident était devenu incontrôlable. “A 6-5 dans le set final, lors du changement, j’ai demandé à la fille du ballon de peler la banane pour moi car j’avais mis un peu de crème sur mes mains afin de ne pas transpirer.

Elle l’avait déjà fait une fois au début du match. Mais la deuxième fois, l’arbitre de chaise est intervenu et m’a dit que la fille du ballon n’était pas mon esclave et j’ai dû éplucher la banane moi-même. Je ne pouvais pas croire que l’arbitre ait dit cela et je trouve incroyable comment cette situation est devenue incontrôlable sur les réseaux sociaux sans que les gens sachent ce qui s’est réellement passé sur le terrain. “

C’est donc le moment où Elliot Benchetrit demande au ballkid de peler sa banane. Je suis content que l’arbitre (John Blom) soit intervenu et lui ait dit de partir. pic.twitter.com/TK1GET68pG – Alex Theodoridis (@ AlexTheodorid1s) 19 janvier 2020