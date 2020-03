Un joueur de tennis testé positif accusé de violation des règles de quarantaine – Il publie une déclaration

Thiago Wild a été le premier joueur de tennis au monde à être infecté par le mortel Coronavirus. Cependant, le joueur de tennis brésilien pourrait se retrouver dans des eaux troubles après des allégations troublantes contre lui.

Tel que rapporté par Globoesporte, Wild fait l’objet d’une enquête par la police civile de Parana pour avoir enfreint les règles de quarantaine. Une enquête a été ouverte jeudi contre la jeune star du tennis. Il y avait des plaintes contre lui qui disaient qu’il avait quitté son domicile au Maréchal Candido Rondon en attendant les résultats de son test.

La police civile a reçu des plaintes selon lesquelles il se trouvait dans la rue et est même allé à l’Académie avant de publier la vidéo confirmant son affliction. Dans la vidéo, Wild avait précisé qu’il s’isolerait complètement.

Sdocument délivré par les agences de sécurité sur le joueur de tennis Thiago Wild

Thiago peut être encadré par l’article 268 du code pénal. Cela signifie que l’athlète risque une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.

La déclaration publiée par les agences de sécurité se lit comme suit –

«Tout d’abord, je voudrais préciser que, depuis hier, lorsque nous avons reçu les premières plaintes selon lesquelles l’athlète Thiago Wild aurait pu d’une manière ou d’une autre ignorer les normes d’isolement social, nous avons commencé à enquêter sur le fait. Aujourd’hui, nous avons été officiés par le ministère public et le pouvoir judiciaire local, demandant également une enquête approfondie sur cet événement. Tout a commencé à partir d’une vidéo publiée par l’athlète lui-même dans laquelle il rapporte montrer certains symptômes et qu’avec la confirmation de l’infection Covid-19, il serait alors isolé. Ainsi, plusieurs plaintes nous sont arrivées selon lesquelles, avant cette vidéo, l’athlète avait été vu traversant des endroits de la ville, donc l’introduction de cette procédure pour vérifier si un type criminel attribuable à l’athlète s’est produit. »

Déclaration publiée par Thiago Wild pour sa défense

Wild avait l’air assez surpris par les allégations. Il a publié une déclaration assez longue qui se lit comme suit –

«Moi, Thiago Seyboth Wild, je viens de passer en revue cette note, pour clarifier certains faits qui sont devenus la cible de mensonges, ce qui a généré des proportions beaucoup plus importantes de chômeurs, qui n’avaient même aucune connaissance de la réalité, qui ont publié de nombreux audios sur WhatsApp. et sur les réseaux sociaux.

Premièrement, lorsque dans la première vidéo que j’ai postée sur ma situation, lorsque j’ai mentionné que j’avais mené une «vie normale», j’ai voulu démontrer que ma vie quotidienne est comme celle de toute autre personne en situation de quarantaine, en faisant preuve de prudence et n’exposer personne à des risques, différemment de ce qu’ils ont compris.

Ma vie, en tant qu’athlète, a des routines d’entraînement quotidiennes, résumant: se réveiller, se nourrir, s’entraîner et recommencer à manger et à s’entraîner jusqu’au moment de se reposer et de recommencer le lendemain, un fait que pour moi, cela est une situation normale et n’interrompt que pendant les tournois et les vacances.

Alors, quand j’ai eu le moindre symptôme qui pouvait caractériser la contagion par COVID-19, je me suis rapidement isolé chez moi et j’ai attendu un avis médical, toujours à Rio de Janeiro, le 15/03/2020.

Le 17/03/2020, n’ayant plus la fièvre que j’avais (37,5 °, quand la normale se situe entre 36,5 à 37 °), en concertation avec mon entraîneur et le médecin privé qui m’assiste à Rio de Janeiro, j’ai a choisi de me faire plaisir avec les membres de ma famille, en prenant TOUJOURS TOUS LES SOINS NÉCESSAIRES.

Étant dans ma ville natale, je n’avais aucun contact avec personne d’autre, j’avais juste besoin d’aller au bureau d’enregistrement, où tous les soins nécessaires étaient pris, comme l’utilisation de gel d’alcool et AUCUN CONTACT PHYSIQUE AVEC QUICONQUE.

Mes routines quotidiennes sont alors devenues celles de quelqu’un qui a une vie normale dans sa vie de tous les jours (sans entraînement), parce que les gens qui ne connaissent pas la réalité, ne savent pas à quel point la vie quotidienne d’un athlète est difficile est. haut rendement.

L’entraînement physique et une course quotidienne de 15 minutes dans la rue ne sont pas interdits lorsque des soins appropriés sont pris, et même indiqués, afin que la santé mentale soit en mesure de faire durer la situation. DANS AUCUNE DE CES FORMATIONS N’AI-JE CONTACTE AVEC D’AUTRES PERSONNES.

TOUJOURS LA FORMATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A TOUJOURS ÉTÉ EFFECTUÉE DE FAÇON ISOLÉE, IL N’Y A AUCUN CONTACT AVEC AUCUNE AUTRE PERSONNE.

De cette façon, RIEN DE TOUT CE QUI A ÉTÉ DIT PAR CERTAINS PERSONNES OPPORTUNISTES SUR LA PLANTATION N’EXPRIME LA RÉALITÉ. JE N’AI JAMAIS FAIT AUCUNE PARTIE NI ÉTÉ EN PHARMACIE TELLE QUE DIVULGUÉE DANS FAKE AUDIO. PAR CONSÉQUENT, AFFIRMATION QUE J’AI ÉTÉ EMBRAYANT DES PERSONNES DANS LA RUE OU DANS L’ÉTABLISSEMENT DE RENVOI PRÉCÉDEMMENT MENTIONNÉ EST FAUX, PARCE QUE J’AI FAIT TOUTES LES NORMES DE CONDUITE DÉTERMINÉES.

Après le diagnostic de l’examen, qui doit encore être vérifié, j’ai gardé une isolation totale, y compris en conservant les aliments dans des assiettes / couverts qui ne sont pas mélangés avec les autres, quelque chose que j’ai fait avant le résultat et je continuerai de le faire, par précaution et les soins.

Malgré tout, comme l’a révélé la secrétaire à la santé du maréchal Candido Rondon, Marciane Specht. POUR ÊTRE UNE ISOLATION OBLIGATOIRE, deux symptômes de Covid-19 comme la fièvre et un symptôme respiratoire sont nécessaires, ce qui n’était pas mon cas.

Les mensonges comptés ont causé agacement et humiliation pour moi et ma famille, pour tous les mensonges inventés et qui ne seront jamais annulés, car les gens qui ne me connaissent même pas augmentent les faux commentaires, mais cela ne se produit que dans cette ville et pas au au niveau national, où Au lieu d’être attaqué, j’ai reçu d’innombrables messages de soutien, y compris de la part de personnes que je ne connais pas, mais je suis plus éclairé que ces personnes qui s’occupent de la vie d’autrui plus que la leur.

Enfin, je viens de préciser que ceux qui ont divulgué des mensonges et des faux audios, seront tenus pour responsables de leurs attitudes devant la justice ».

L’affaire ne peut que devenir un peu plus claire dans la période à venir.