Simona Halep a fait une déclaration audacieuse qui aurait déjà pu inquiéter certains des adversaires récents qui ont réussi à devancer le champion de Roumanie. Parmi ceux-ci, on peut compter Elina Svitolina, Karolina Pliskova et, évidemment, Garbine Muguruza, l’Espagnole qui a arrêté Halep en demi-finale de l’Open d’Australie.

“Comme le dit Darren, un joueur ne peut pas me battre deux fois de suite. Mais lorsque je perds un match, j’analyse généralement ce qu’il y a à faire pour le prochain », a déclaré Simona Halep dans une interview exclusive pour DigiSport.

Pour étayer sa déclaration, Halep a utilisé Kaia Kanepi comme exemple. Simona a perdu contre Kanepi au premier tour de l’US Open 2018, mais elle a réussi à vaincre la joueuse estonienne lors de leur prochaine rencontre, qui a eu lieu en janvier 2019 lors de l’Open d’Australie.

«En Amérique, le court est plus rapide, mais la balle ne rebondit pas trop, comme cela se passe à Melbourne. Par exemple, quand je jouais avec Kapeni, je ne comprenais pas trop. Et après ça, j’ai joué en Australie ».

dit Halep. Maintenant, même si la championne en titre de Wimbledon n’est pas aussi concentrée sur la victoire qu’un autre Grand Chelem comme auparavant, elle a exprimé son souhait de bien performer à l’US Open. «Je souhaite beaucoup gagner dur. À l’US Open, je n’ai eu qu’une demi-finale.

Je ne peux pas dire que les conditions en Amérique me profitent car c’est une atmosphère plus forte. Les matchs se jouent tard et ce n’est pas vraiment mon style. L’aéroport est également proche. À Melbourne, c’est comme si vous étiez plus isolé, vous avez plus de calme.

J’ai toujours aimé être en Australie et le fait que j’ai réussi à m’adapter aux conditions météorologiques m’a avantagé ». dit Simona Halep.