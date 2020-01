Un joueur philippin atteint un résultat historique à l’Open d’Australie

La sensation philippine de tennis pour adolescents Alex Eala a participé à l’épreuve de double féminin du tournoi Open d’Australie 2020 le jeudi 30 janvier avec sa partenaire indonésienne Priska Nugroho. Le duo a bouleversé le duo européen de premier plan de la Lettonie Kamila Bartone et de la République tchèque Linda Fruhvirtova avec une victoire en trois sets, 1-6, 7-5, 10-8 en demi-finale à Melbourne Park.

La paire d’Asie du Sud-Est affrontera la gagnante du match entre le tandem américain Savannah Broadus et Elizabeth Coleman et la Slovène Ziva Falkner et la Britannique Matilda Mutavdzic. Eala et Nugroho ont perdu le premier set de leur match avant de revenir pour gagner 7-5 dans le deuxième set et 10-8 dans le tie-break du match (ils avaient perdu 7-1 dans le tie-break).

Mercredi, Eala et Nugroho avaient perdu lors des 16 derniers matchs de l’épreuve de simple féminin. Il s’agit du meilleur résultat d’Eala dans une épreuve de simple et de double lors d’un Grand Chelem junior. Eala, 14 ans, s’entraîne à l’Académie Rafael Nadal en Espagne et est actuellement classée n °

9 au classement mondial junior. Elle est l’une des meilleures joueuses de tennis juniors sur le circuit junior ITF d’Asie.Eala a été nommée Athlète junior Milo de l’année 2019 lors de la soirée de remise des prix annuelle de la San Miguel Corp.-Philippine Sportswriters Association (PSA).

Elle vient d’une famille sportive – sa mère Rizzo étant médaillée de bronze aux Jeux d’Asie du Sud-Est au 100 mètres dos tandis que son frère Michael Francis II fait également partie des jeunes étoiles montantes du tennis. Elle a remporté le prestigieux tournoi Les Petit As 14 ans et moins en 2018 à l’âge de 12 ans et a fait ses débuts en Grand Chelem junior à l’US Open 2019.