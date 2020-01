Novak Djokovic et Peugeot se sont associés dans une annonce pour une nouvelle voiture électrique produite par le constructeur automobile français et en plus de la figure imposante du champion de Serbie, nous pouvions également voir sa version beaucoup plus jeune prédire l’avenir.

«Ce que j’aime le plus au tennis, c’est le coup droit, le revers et la volée. Un jour, je serai numéro un! », Dit le petit Novak Djokovic dans l’annonce. L’annonce Peugeot est placée sous la devise «Pour ceux qui sont en avance sur leur temps».

Par conséquent, la scène où l’enfant Novak Djokovic prédit son grand avenir s’intègre parfaitement. Djokovic vise à redevenir numéro un cette année et sa première mission est de remporter l’Open d’Australie.