Un journaliste fait pleurer Anisimova et Kyrgios sort pour sa défense

Ce ne sont pas de bons moments pour Amanda Anisimova. La jeune joueuse de tennis américaine a perdu la vie de son père l’année dernière et à 18 ans elle est toujours aux prises avec cette situation. Aujourd’hui, un journaliste australien bien connu lui a posé une question inappropriée après avoir perdu son premier match en Australie, lui demandant s’il se sentait “peu sûr” de la mort de son père. La fille a évité de répondre et a fondu en larmes immédiatement, quittant la salle de presse. Nick Kyrgios Elle est sortie pour défendre son amie sur Twitter et a demandé aux journalistes un peu de sensibilité pour ne pas poser de telles questions.

Cela me rend tellement fou. Ayez du cœur et sentez-vous, ce n’est pas juste. Gardez la tête haute Amanda #alwayswatching https://t.co/gaoA8SlOFY

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 21 janvier 2020

.