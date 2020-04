Un juge de tennis français suspendu et condamné à une amende pour avoir parié sur des matchs de tennis

L’officiel français de tennis Anthony Pravettoni a été suspendu pour huit mois et condamné à une amende de 5 000 $ par la Tennis Integrity Unit (TIU) pour avoir participé aux paris. Trois mois de la suspension et 4500 $ de l’amende sont suspendus à condition qu’il ne commette plus aucune infraction au programme anti-corruption de tennis (TACP), selon un communiqué de presse de TIU.

Sur cette base, il purgera une suspension de cinq mois, à compter du 9 avril 2020, et paiera une amende de 500 $. Selon l’enquête menée par la TIU entre le 24 février et le 27 août 2019, l’arbitre français a fait 42 paris sur des matchs de tennis professionnels, dans lesquels il n’a pas été officiel.

Les officiels de tennis ne sont pas autorisés à placer des paris sur les matchs conformément aux directives. À la suite de la sanction, il est interdit à Pravettoni d’officier ou d’assister à tout événement sanctionné, organisé ou reconnu par les instances dirigeantes du sport pour une période de cinq mois à compter du 9 avril.

Tous les paris sur le tennis par des officiels et d’autres personnes apparentées sont strictement interdits conformément aux directives de la TIU, dont les règles stipulent: “Aucune personne qui couvre ou est directement ou indirectement liée à ce sport ne peut parier, conspirer pour parier ou tenter de parier sur le résultat. ou tout autre aspect d’un événement ou d’une compétition de tennis. “

L’unité d’intégrité du tennis est l’organisation chargée d’enquêter sur les matchs truqués dans le tennis. Il a la capacité d’imposer des amendes et des sanctions, et d’interdire aux joueurs, arbitres et autres officiels de tennis de participer à des tournois.

L’organisation est une initiative de l’ITF, de l’ATP, de la WTA et des quatre tournois du Grand Chelem (l’Open d’Australie, l’Open de France, Wimbledon et l’US Open) et a été créée après une enquête sur des allégations de trucage de matchs en 2008.