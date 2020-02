“Un lien vers Bill Gates et sa fondation vaut de l’or” – Roger Federer

L’ardent dévouement à la philanthropie rapproche le grand joueur de tennis suisse Roger Federer et le magnat des affaires américain Bill Gates. Leurs fondations s’emploient constamment à améliorer la vie des gens. Pour Federer, il n’y a pas de meilleur enseignant que Gates qui pourrait le guider dans le domaine de la charité.

«Évidemment, son mélange et son large éventail de choses. Maintenant, je veux dire que je peux parler de tout. Il vient de se donner à la fondation, 100 millions de dollars pour la recherche sur les coronavirus. C’est juste pour passer du temps avec Bill Gates et son équipe, c’est toujours une révélation », a déclaré Federer.

Parlant des investissements de recherche de Gates, la Fondation Bill & Melinda Gates a fait des dons désintéressés pour le bien-être de la société. Plus tôt, le don de 100 millions de dollars dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer, 50 millions de dollars dans le Dementia Discovery Fund (DDF).

Roger Federer et Bill Gates

“C’est un cœur super généreux” – Roger Federer sur Bill Gates

Et avec le coronavirus qui rend la vie du peuple asiatique misérable, la généreuse fondation de Bill Gates a promis un don de 100 millions de dollars pour l’épidémie de maladies infectieuses en Asie.

“Je m’assure d’être complètement alerte chaque fois qu’il dit quelque chose”, a poursuivi Federer. «C’est un homme tellement intéressant. Il a l’un des esprits les plus brillants, évidemment et un cœur super généreux. Nous sommes très chanceux d’avoir également son soutien lors de cet événement lors des deux derniers matches pour l’Afrique à Seattle et à San Jose. »

L’événement de collecte de fonds de tennis au Cap, en Afrique du Sud au début du mois, Bill Gates et Trevor Noah ont accompagné Roger Federer et Rafael Nadal pour leur match. Le match a permis de récolter 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. En tant que public record de plus de 52 000 personnes ont assisté à cet événement.

«Il aime le tennis», a-t-il continué à parler de Gates. «En outre, il raconte des histoires sur moi pendant la tournée, sur le tennis, sur ce qui se passe et sur mes projets. Bien sûr, il me pose aussi des questions sur ma fondation, mais avoir une opportunité et le lien avec lui et sa fondation vaut de l’or », a conclu Federer.

La Fondation Bill et Melinda Gates est l’un des partenaires de financement de la Fondation Roger Federer qui crée un impact sur la vie des enfants en situation de pénurie. Cette année, la fondation a eu un impact sur la vie de plus d’un million d’enfants en Afrique.

Sur le circuit ATP, Roger Federer défendra son titre aux championnats de tennis de Dubaï vers la fin de ce mois. En 2020, il vient de participer à l’Open d’Australie et y atteint les demi-finales.