Un match déterminant pour la carrière: 2012 Wimbledon R3 Serena Williams vs Zheng Jie

Au moment de Wimbledon 2012, Serena Williams avait 13 titres majeurs. Williams avait apparemment tout fait, remportant le titre en simple à l’Open d’Australie 5 fois, à l’Open de France une fois, à Wimbledon 4 fois et à l’US Open à 3 reprises. En double, Williams a remporté quatre victoires à l’Open d’Australie, deux à l’Open de France, quatre à Wimbledon et deux à l’US Open. Il s’agissait d’un total de 12 victoires en double majeur, en plus des 13 victoires en simple.

En d’autres termes, Williams avait dominé le tennis de la fin des années 1990 jusqu’au début des années 2010.

Pourtant, lorsque Wimbledon 2012 s’est déroulé, l’avenir de Williams dans le tennis était plein d’incertitudes. Le record de 22 titres majeurs de Steffi Graf semblait de plus en plus éloigné. La capacité de Williams à égaler Martina Navratilova et Chris Evert lors de 18 tournois du Grand Chelem s’estompait même. La carrière de Williams était apparemment sur sa pente descendante et même un seul majeur de plus sortait de ses prises.

La trajectoire de la carrière de Williams s’est presque certainement transformée avec sa victoire 6-7 (5), 6-2, 9-7 contre la toujours difficile Zheng Jie.

Une carrière extraordinairement accomplie, mais difficile, basée sur les normes élevées de Williams qu’elle s’est fixées, a été relancée.

Avant le match contre Williams

Comme cela a été largement médiatisé, Serena Williams était sortie du tennis à partir de la mi-2010, après un titre à Wimbledon, avec une entaille au pied. Puis, au début de 2011, il y a eu l’embolie pulmonaire très effrayante pour Williams, menant à une autre chirurgie, cette fois une chirurgie pulmonaire. L’expérience de mort imminente pour Williams a été, à l’évidence, dévastatrice et un temps de véritable réflexion.

Williams est sorti de l’incident avec une nouvelle perspective sur la vie et était prêt à affronter le monde du tennis une nouvelle fois en juillet de la même année, avec un tournoi de préparation à Eastbourne et Wimbledon qui suivra bientôt.

Williams était absent depuis trois tournois majeurs.

Pourtant, son retour au tennis n’était pas aussi grand que le titre qui l’avait précédé. À Wimbledon cette année-là, Williams s’est incliné en huitièmes de finale contre Marion Bartoli. L’US Open de 2011 a vu Williams craquer sous la pression du moment et tomber à Samantha Stosur en finale.

Bien sûr, faire une finale du Grand Chelem est une réalisation incroyable pour 99% de la tournée, donc tout cela est relatif. Mais Williams était habitué à remporter des tournois majeurs, pas seulement à des finales.

Les deux premiers tournois majeurs de 2012 ont vu les résultats du Grand Chelem de Williams commencer à grimper un peu plus. En huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Ekaterina Makarova a confortablement battu Serena Williams en deux sets.

L’Open de France de la saison 2012 est largement connu comme l’une des pires pertes de la carrière de Serena Williams. Williams, tête de série n ° 5, a affronté la Française Virginie Razzano, sans tête de série, au premier tour. Williams a perdu le match, 4-6, 7-6 (5), 6-3. Il s’agissait de la toute première défaite de Williams lors d’un premier tour du Grand Chelem.

À ce jour, Williams n’est toujours pas tombé dans un premier tour du Grand Chelem.

Williams est venu aux Championnats de Wimbledon 2012 à la croisée des chemins. Pourrait-elle encore gagner des tournois majeurs et courir pour le record de Graf? Reviendrait-elle bientôt à la retraite?

L’arc de sa carrière aurait pu être très différent si le résultat de ce troisième set contre Zheng avait changé.

Wimbledon 2012 Jusqu’ici

Serena Williams était la tête de série n ° 6 à venir dans le tournoi. Zheng Jie était la tête de série n ° 25. Comme mentionné précédemment, Williams avait remporté quatre fois en simple à Wimbledon en entrant à Wimbledon 2012 et en double aux Championnats quatre fois.

Pourtant, Zheng n’était pas un outsider total à Wimbledon. Zheng avait remporté le double de Wimbledon en 2006 et s’était qualifiée pour les demi-finales en simple en 2008. Elle a perdu en deux sets contre Williams.

Serena avait progressé jusqu’à présent dans le tirage au sort de 2012, perdant 11 matchs combinés au cours des deux matches. Quant à Zheng, elle a eu une frayeur au premier tour, perdant le premier set face à Stéphanie Dubois. Mais, Zheng n’a plus perdu de set depuis.

Serena Williams vs Zheng Jie était réglé.

Serena Williams vs Zheng Jie

Serena Williams menait tête à tête 6-0 au moment du match et ce serait la dernière fois qu’ils s’affrontaient au cours de leur carrière.

Chose intéressante, deux de ces quatre matches se sont déroulés à Wimbledon. Les demi-finales 2008 et le premier tour de Wimbledon 2004. Ces deux affrontements ont été des victoires directes pour Williams.

En fait, les trois premiers matchs en tête-à-tête étaient tous des victoires consécutives pour Williams. Pourtant, les deux affrontements les plus récents, Miami 2009 et Toronto 2011, ont été des victoires en trois sets.

Ainsi, Zheng gagnait du terrain sur Williams. Mais continuerait-elle à réussir à Wimbledon, où elle n’a pas pu obtenir de set lors des deux premiers affrontements avec Williams?

Le temps le dirait.

Le match finirait par être le plus serré de tous.

Williams a servi le premier et il n’y a eu aucune interruption de service dans le premier set. Williams servait bien, mais Zheng faisait également du très bon travail en absorbant la puissance de Williams et en utilisant le rythme de Williams à son avantage.

Lors du bris d’égalité, Zheng a gagné 3-0 *, mais Williams a finalement réussi à égaliser 5-5 *. Zheng a montré un très bon sang-froid pour remporter le set 7-6 (5).

Dans le deuxième set, Williams a perdu 0-1, * 0-30. Elle était suspendue au tirage au sort par un fil. Cependant, Williams a réussi à se sortir des ennuis avec un jeu puissant, puis a cassé à * 2-2 puis à nouveau à 4-2 *.

Williams a remporté le deuxième set 6-2.

Zheng avait l’avantage de servir premier dans le troisième set. La tension dans l’air était très apparente. Un moment crucial du match a été que Williams a maintenu le score de 1-2 * 0-40.

Il n’y aurait pas de coupure de service dans le match jusqu’à * 7-7, Zheng ayant trois chances de briser Serena pour la victoire à * 4-5, * 5-6 et * 6-7. À * 7-7, Zheng serait passé à 40 et Williams a également servi le match à 40.

Dans l’un des matchs les plus intenses de mémoire récente, Serena Williams a gagné 6-7 (5), 6-2, 9-7.

Comme rapporté par les services de nouvelles ESPN.com, Serena a déclaré après le match, “La dernière chose que je voulais faire était de perdre” et aussi, “Je me sentais bien. Je n’ai jamais eu l’impression que j’allais perdre ce match. »

Cela ressemble aux mots d’un grand de tous les temps.

The Aftermath

Williams, après avoir survécu à un 7-5 dans la troisième victoire contre Yaroslava Shvedova, remporterait le titre de Wimbledon 2012 contre Agnieszka Radwanska. Williams a également remporté le titre de double de Wimbledon 2012. Cela allait commencer une séquence dominante où elle a remporté l’or olympique, puis le titre de l’US Open 2012.

Au total, y compris à Wimbledon en 2012, Serena Williams gagnerait deux autres tournois majeurs de double et 10 autres tournois du Grand Chelem en simple.

Williams dépasserait Steffi Graf pour la plupart des tournois en simple de tous les temps à l’Open d’Australie 2017. Oui, le manque de reconnaissance de Margaret Court est intentionnel. Non, la Cour ne détient pas le record.

Zheng Jie, qui avait 4 titres WTA au moment du match, ferait une autre finale WTA. Elle a perdu face à CoCo Vandeweghe lors de la finale de S’Hertogenbosch en 2014.

Zheng Jie a pris sa retraite du sport en 2015. Au moins avant COVID-19, elle aidait le tennis des jeunes en Chine.

Serena Williams n’a pas encore pris sa retraite du sport. Elle se bat toujours pour plus de tournois majeurs et a participé à deux finales du Grand Chelem la saison dernière, à Wimbledon et à l’US Open. Cependant, qu’elle puisse ou non obtenir un autre grand chelem reste en suspens.

Ce qui n’est pas dans l’air, c’est l’importance de ce match de troisième tour de Wimbledon. Une autre défaite dans la première semaine d’un majeur aurait pu la placer mentalement dans un espace très difficile et changer la trajectoire de sa carrière.

Cependant, le courage mental que Williams a montré dans ce match, se battant après un set down et servant deuxième dans le troisième set, était louable. Ses qualités de championne étaient au rendez-vous et elle a dépassé ce qui aurait pu être un résultat dévastateur.

Le troisième tour entre Serena Williams et Zheng Jie était un match déterminant pour Williams.

Photo principale: