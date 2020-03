un mauvais scan pourrait signifier la fin

Le triple champion du Grand Chelem, Andy Murray, admet que les dernières années n’ont pas été faciles pour lui. Murray a subi sa première chirurgie de la hanche en 2027, avant de subir une opération de resurfaçage de la hanche en janvier 2019. Le Britannique est revenu en compétition six mois plus tard au Queen’s Club et a joué en double pendant deux mois avant de revenir en simple.

Murray a montré des signes prometteurs lors de son retour en remportant tout lors de son dernier tournoi ATP de la saison 2019 à Anvers. Après avoir disputé un seul match lors des finales inaugurales de la Coupe Davis, le joueur de 32 ans n’a pas participé au reste de l’événement en raison d’un problème pelvien.

Murray espérait qu’il serait prêt pour le début de la saison 2020 mais malheureusement ce n’était pas le cas. Le Britannique visait potentiellement à débuter sa saison au Miami Masters mais le tournoi a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Lorsque vous ne vous rétablissez pas après quatre ou cinq semaines de repos, on vous dit:” C’est peut-être ce qui s’est passé, nous devons enquêter davantage. ” Quand on vous dit que vous commencez évidemment à penser au pire et si c’est le cas, alors c’est évidemment la fin de carrière “, a déclaré Murray à Amazon Prime Video Sport.

“” Cela a été difficile, les hauts et les bas émotionnels de ne simplement pas savoir ce qui se passe et de se voir ensuite proposer les pires scénarios possibles et de penser que cela pourrait être le cas. Et puis vous vous lancez dans des scans en pensant, si vous obtenez de mauvaises nouvelles, que c’est fait.

“Donc, ça a été difficile à cause de ce respect, mais heureusement, tout a été très bon et, comme je l’ai dit, je m’entraîne sur ces courts depuis une dizaine de jours et je me sens très bien. Pratiqué deux, deux et un- quelques heures et il a bien réagi. ”