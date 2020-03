Un membre du conseil municipal de Philadelphie propose un projet de loi inspiré par les soeurs Williams

La membre du conseil municipal de Philadelphie Cherelle L. Parker propose de rendre illégale à Philadelphie la discrimination contre les Afro-Américains qui portent leurs cheveux dans des styles naturels tels que les Afros, les dreadlocks, les torsions, les cornrows et les tresses.

Parker a présenté un projet de loi à Philadelphie jeudi qui interdirait la discrimination des cheveux dans le logement, l’emploi, les écoles, les sports de compétition et d’autres aspects de la vie, selon The Philadelphia Inquirer. Et l’une des inspirations derrière le projet de loi était la discrimination à laquelle étaient confrontées les champions de tennis Venus et Serena Williams.

Parker dit: «Je pense à la discrimination à laquelle Vénus et Serena Williams ont été confrontées en tant que jeunes filles qui tentaient de briser les barrières à l’entrée au tennis de compétition alors que les normes culturelles du tennis traditionnel n’étaient pas accueillantes.

C’est plus qu’un projet de loi sur les cheveux. Il s’agit de notre culture et de notre compétence culturelle. Malgré tous nos efforts pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans tous les aspects de la société, nous sommes loin d’être une société inclusive. “Rue Landau, directeur exécutif de la Commission de Philadelphie, a déclaré:” Pendant trop longtemps, des politiques de toilettage et d’apparence ont été écrites et imposé par les normes culturelles blanches qui perpétuent souvent les stéréotypes racistes.

La ville de Philadelphie et la Commission des relations humaines de Philadelphie veulent préciser que les politiques interdisant ou restreignant les personnes en fonction de caractéristiques culturelles telles que la coiffure ou la texture des cheveux sont racistes, discriminatoires et illégales à Philadelphie, tout simplement et simplement ».

S’il est adopté, le projet de loi modifiera la loi antidiscrimination de la ville pour y inclure la discrimination fondée sur des caractéristiques communément associées à la race, telles que la texture des cheveux et les coiffures. La Californie a déjà adopté une loi similaire en juillet dernier, suivie de New York et du New Jersey a adopté une loi similaire en décembre.