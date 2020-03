Un million de personnes viennent par la maison et demandent «Puis-je détenir la médaille d’or»

Bob Bryan et Mike Bryan se souviennent de leur médaille d’or olympique remportée aux Jeux de Londres 2012 dans une interview accordée au site Web de l’ITF. S’exprimant sur leur victoire à Londres, Bob Bryan a déclaré: “Il n’y a rien de plus magique que d’être aux Jeux olympiques et c’est sûrement le summum de la vie d’un athlète.

J’ai l’impression que le point culminant de chaque heure que nous avons consacrée est remboursé sur la scène olympique. Gagner ou perdre, c’est une expérience spéciale et aucun athlète ne devrait refuser cela. Ces médailles sont probablement les deux pièces de quincaillerie dont nous sommes les plus fiers dans notre boîte à trophées. “

Pendant ce temps, Mike Bryan ajoute: “C’est quelque chose qui vous place dans une autre catégorie, quelque chose de très spécial qui transcende le jeu. Les Jeux Olympiques ont cette mystique. Tout le monde sait ce qu’est une médaille d’or et parfois les gens ne connaissent pas l’Aussie Open ou Open de France.

Un million de personnes passent par la maison et soufflent sur tous les autres trophées et demandent: “Puis-je détenir la médaille d’or?” Les Frères ajoutent que perdre aux Jeux d’Athènes a été une grande déception pour eux. Bob – “Nous étions le n °

1 tête de série aux trois Jeux Olympiques auxquels nous avons participé. Nous avons bien joué nos deux premiers tours à Athènes, puis nous avons joué contre [Nicolas] Massu qui a eu une semaine magique. Il a disputé environ un match de trois heures et demie en humidité avant les doubles.

Il était à l’étroit et boitait, et je pense que nous l’avons juste pris à la légère. Nous nous sentions un peu comme des cordes. Il a eu ce second souffle comme il l’a fait toute la semaine et ils [Massu and Fernando Gonzalez] nous a surpris. Mike – Nous avions juste l’impression de pouvoir goûter une médaille en étant en quart de finale et en étant le numéro un.

1 graines, et je ne pense pas que nous ayons jamais perdu contre cette équipe auparavant. Nous étions les favoris lourds, lourds. Nous voulions juste partir avec quelque chose. Cette perte est l’une de nos plus décevantes. “Bob: Nous avons fini par prendre un vol trois heures plus tard.

Nous venons de rentrer à l’hôtel et nous étions tellement contrariés que nous avons pris l’avion et avons décollé et sommes allés à l’US Open. Pendant tout le trajet de retour, nous étions tous assez calmes – personne n’a dit un mot. Gagner la médaille de bronze à Beijing à l’époque était l’un de nos moments les plus fiers.

Mais une fois que nous l’avons apporté sur le sol américain, chaque fois que nous avons montré aux médaillés, les gens disaient: «Les gars, que s’est-il passé? Pourquoi n’avez-vous pas gagné la médaille d’or? ” Je pense que c’est la mentalité aux États-Unis, ou peut-être que ce sont certaines des attentes que nous avons créées, mais nous avons toujours dû raconter une histoire sur ce qui s’est passé.

J’ai parlé à [Mario] Ancic, [Ivan] Ljubicic et [Juan Martin] del Potro – tous ceux qui ont remporté le bronze – et del Potro classe la médaille de bronze là-haut avec son titre à l’US Open. Il est rentré chez lui pour un défilé de personnes et un stade de football bondé applaudissant pour son accomplissement et alors qu’ici aux États-Unis, c’est un peu différent.

Mais pour gagner l’or à Londres, vous multipliez ce sentiment par 100 et multipliez par mille la réaction des fans ici aux États-Unis. Nous étions en état de choc complet. De toute évidence, ce n’était qu’un tourbillon. Nous avons été incroyablement pompés puis nous avons été renvoyés dans les vestiaires pour récupérer notre veste et notre uniforme.

Et avant de le savoir, nous étions sur le stand des médailles au milieu de Wimbledon, ce qui l’a rendu encore plus surréaliste. Nous avons vu le drapeau monter et nous pensions que nous le regardions à la télévision, cela ne semblait pas réel. Nous nous sentions comme si nous étions de petits enfants qui regardaient Carl Lewis remporter l’or ou quelque chose.

Mike Bryan: Nous étions ravis de revenir à Pékin et d’obtenir une médaille, même si ce n’était pas de l’or. Juste pour obtenir quelque chose afin que nous puissions dire que nous étions médaillés olympiques. C’était une sorte d’émotion étouffée. C’est un peu surréaliste.

On ne s’attend jamais vraiment à être dans ce genre de poste. Vous en rêvez, mais une fois que vous y êtes, tout est un peu au ralenti et c’est un peu émotif. Je ne suis pas un grand crieur, mais il y avait des yeux larmoyants, c’était proche. ”