Un Nadal-Ferrer inaugurera à Rafait la deuxième académie Rafa

L’Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem et l’une des figures de proue de l’histoire du tennis, sera mesuré mercredi à son compatriote David Ferrer dans un match d’exhibition qui sera le clou de l’inauguration au Koweït du Rafa Nadal Academy, sa première académie hors d’Espagne et la deuxième après celle qu’il a ouverte il y a près de quatre ans dans son Manacor natal.

02/04/2020 à 10:51

CET

EFE

La nouvelle école de la star de Majorque – propriétaire de 84 titres ATP, double champion olympique (individuel, aux Jeux de Pékin ’08 et double à ceux de Rio’16, Brésil) et quintuple vainqueur de la Coupe Davis avec l’Espagne – Il est situé dans le «complexe de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah». Un complexe de 263 430 mètres carrés qui comprend un pavillon polyvalent d’une capacité de 5 000 spectateurs, un stade secondaire d’une capacité de 1 500 et 16 courts de tennis, dont huit couverts et de nombreux autres à l’extérieur; ce qui en fait la plus grande académie internationale de tennis de tout le Moyen-Orient.

Toutes les pistes sont équipées de la technologie la plus avancée en termes de surface et d’autres aspects; et ses stands, qui combinent des sièges fixes et rabattables, ont été conçus par l’architecte britannique Norman Foster.

La Rafa Nadal Academy of Kuwait rejoint la Manacor Academy, fondée en 2016; et aux centres de tennis ouverts l’an dernier à Cancun (Mexique) et à Halkidiki (Grèce), liés au recordman de titres (35) en tournois Masters 1000, les plus prestigieux après ceux du Grand Chelem.

Le projet a été développé en collaboration avec le groupe Tamdeen – propriétaire du grand centre commercial auquel le complexe sportif est relié par l’une de ses ailes – et sera dirigé par l’ancien joueur de tennis portugais Nuno Marques et des entraîneurs déplacés au Koweït par le Rafa Nadal Academy, dont le directeur est Toni Nadal: oncle et jusqu’à récemment technicien du super-champion d’Espagne, avec qui il a réalisé la plupart de ses succès sportifs.

Nadal, 33 ans, est arrivé samedi dernier au Koweït, après avoir disputé l’Open d’Australie, dans lequel il est tombé en quarts – dans un match serré – contre l’Autrichien Dominik Thiem, finaliste dimanche dernier – qu’il a perdu en cinq sets – avant le Serbe Novak Djokovic. À qui, après avoir ajouté sa huitième victoire à Melbourne, l’Espagnol a dû renoncer à la première place du classement mondial.

L’Alicante Ferrer, 37 ans – retiré la saison dernière, mais qui reste actif dans le circuit des Légendes -, avec 27 titres ATP à son actif et qui est venu occuper la troisième place du classement mondial, présenterait un palmarès encore plus remarquable Si le «prédateur» de Manacorí ne coïncidait pas sur les rails avec son ami. Avant Nadal, il a perdu en 2013 la finale de Roland Garros, le huitième des douze qui a remporté le meilleur joueur de tennis de l’histoire sur terre battue.

Les deux seront mesurés ce mercredi dans un match qui, bien qu’il s’agisse d’une exposition, sera le moment principal de l’inauguration du complexe; et cela marquera l’une des étapes les plus importantes de l’histoire du sport au Koweït, dont la fédération de tennis sera l’un des principaux bénéficiaires de l’implantation de cette académie sur son territoire.

Nadal et Ferrer – nouveau directeur de l’Open de Barcelone Banc Sabadell-Conde de Godó Trophy, dans lequel il a remplacé un autre illustre, le Catalan Albert Costa- affronté 32 fois dans le circuit ATP depuis qu’ils l’ont fait pour la première fois dans le tournoi de Stuttgart (Allemagne) en 2004.

Le bilan est de 26 triomphes pour le deuxième joueur de tennis avec le plus «grand» de l’histoire. Ses 19 titres du Grand Chelem ne les surpassent que, avec 20, le Suisse Roger Federer; à laquelle Nadal sera confronté vendredi prochain, lors d’un match caritatif – en faveur des enfants défavorisés – au Cap (Afrique du Sud).

