Un peu d’argent a été distribué aux joueurs, mais nous devons penser à plus

La légende du tennis Billie Jean King a déclaré que la WTA avait envoyé un certain soulagement financier aux joueurs pendant l’arrêt du tennis, mais il fallait faire plus. Apparaissant sur la chaîne de tennis, le 12 fois champion du Grand Chelem en simple et fondateur pionnier du WTA Tour a déclaré: “Un peu d’argent a été versé aux joueurs, mais nous devons penser à plus.

Les gens qui doivent conduire sont les meilleurs joueurs. Parce qu’ils ont de l’argent, c’est vraiment important pour eux de passer à la vitesse supérieure. “Le roi de 76 ans a déclaré que la fermeture actuelle du tennis a révélé les inégalités de prix dans le sport et espère que les meilleurs joueurs aideront à apporter plus de changement .

“C’est le bon moment pour réinitialiser et avoir une seule voix dans le sport, ce que nous n’avons vraiment jamais eu. Nous en avons désespérément besoin. J’espère qu’ils travailleront tous plus ensemble après que la situation du COVID-19 se sera calmée. Peut-être un jour, et Je ne pensais pas que c’était possible, nous pourrions avoir un commissaire.

Je ne sais pas. Nous ne sommes pas le plus grand sport du monde, nous n’avons pas autant d’argent que le football. Nous devons donc rester unis et tout le monde doit s’entraider. Ce qui est également bon, c’est que cela montre les inégalités qui persistent.

C’est donc le bon moment pour réinitialiser et réfléchir à la façon dont nous voulons que notre sport se présente à l’avenir. Que pouvons-nous faire pour le rendre meilleur, plus fort et plus sûr? C’est une très bonne chance d’avoir une nouvelle norme pour le tennis. “Plusieurs des meilleurs hommes du circuit ATP, dont Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray, travaillent également sur une proposition pour aider les joueurs les moins bien classés pendant le tennis. fermer.