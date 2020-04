Un plan de solidarité pour aider les joueurs de tennis les plus touchés

Personne ne doute depuis le tennis est l’un des sports les plus touchés pour cette crise sanitaire mondiale. Le fait d’avoir un caractère mondial avec des tournois dans tous les coins du monde chaque semaine rend impossible la reprise de la compétition officielle dans l’élite à court terme.

En fait, ATP et WTA ont suspendu les circuits jusqu’au 13 juillet, mais déjà il y a beaucoup de voix qui augurent d’une nouvelle extension de la pause voir l’expansion imparable, jusqu’à présent, du coronavirus et même allusion à l’absence de tennis en 2020.

Dans ce contexte, le Players Council, organe présidé par Novak Djokovic, a envoyé une proposition aux joueurs de tennis dans laquelle il présente créer un plan économique pour accompagner les acteurs les plus touchés pour cette pandémie.

“Les 250 premiers joueurs (la plupart au moins) ont disputé le tour de qualification de l’Open d’Australie cette année, ce qui leur garantirait une somme d’argent décente”, a expliqué le Serbe dans sa lettre. À partir de la position 250, c’est là que se déroule la véritable bataille financière », explique« Nole »dans la lettre.

CRÉER UN FONDS ÉCONOMIQUE

Avec le soutien de Rafa Nadal y Roger Federer, le Serbe propose que les joueurs de tennis se situent, actuellement, dans les 100 premières positions du classement individuel ATP et dans le top 20 du classement double faire un don pour créer un fonds économique qui dépasse un million de dollars.

“Malheureusement, il y a un grand nombre de joueurs dans le groupe entre 250 et 700 qui ne sont pas soutenus par les fédérations ou n’ont pas de sponsors. L’ATP compte environ 700 membres et nous devons essayer de prendre soin de tous. Ils sont le fondement du tennis et le fondement du sport professionnel “, explique le Serbe.

Il s’agit d’une contribution de nature personnelle et échelonnée par les joueurs de tennis d’élite en fonction de leur classement actuel et qui serait la suivante.

Du n1 au n5: 30 000 $ Du n6 au n10: 20 000 $ Du n11 au n20: 15 000 $ Du n21 au n50: 10 000 $ Du n51 au 100: 5 000 $

Dans le cas des paires, les 20 meilleures paires de la planète devraient également contribuer 5 000 $.

L’ATP A DESTINÉ UN MILLION DE DOLLARS

Le corps ultime du tennis masculin a déjà alloué un million de dollars à la cause pour aider les joueurs de tennis entre 150 et 400 dans le monde. “Nous devons aider les joueurs. Beaucoup d’entre eux envisagent de quitter le tennis professionnel car ils ne peuvent tout simplement pas survivre financièrement”, explique le Serbe.

En plus de ce contexte, les quatre tournois du Grand Chelem contribueront également 500 000 $ chacunLe montant total de ce plan conjoint serait donc d’environ quatre millions de dollars. Les joueurs de tennis, avec les «Big Three» à la tête et plus unis que jamais, cherchent à maintenir la structure de l’un des sports les plus punis.

