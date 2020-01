Un problème de caméra entraîne la disparition de joueurs d’un flux international

Il y a toujours quelque chose de drôle et d’intéressant à faire lors des événements du Grand Chelem en plus du tennis. Au début de l’Open d’Australie de cette année, les commentateurs du tennis et certains téléspectateurs ont bien ri quand un problème de caméra a entraîné la rupture de la diffusion internationale du tournoi.

Les joueurs sur les courts extérieurs du Jour 2 de l’Open d’Australie à Melbourne Park semblaient disparaître lors des retransmissions en direct aux téléspectateurs étrangers. Les matchs sur les courts 13, 14 et 15 à Melbourne étaient parmi ceux qui ont été touchés par les difficultés techniques, avec une tache apparente sur l’objectif de la caméra, ce qui a amené les joueurs à regarder presque fantomatique à ceux qui regardaient les matchs en dehors de l’Australie.

Les matchs d’ouverture sur les tribunes extérieures ont tous été diffusés avec le problème qui obscurcissait la vision en plein milieu de la vue de la caméra principale utilisée par les diffuseurs du monde entier. Pendant que le problème était en cours de résolution, l’angle de la caméra utilisé pour diffuser les matchs en direct a dû être modifié et les diffuseurs ont utilisé une caméra à hauteur des yeux garée dans le coin arrière du terrain.

Alors que Channel 9 en Australie n’a pas diffusé de séquences des tribunaux concernés, le flux international utilisé par les partenaires de diffusion de l’Open d’Australie du monde entier a montré des matchs avec des difficultés techniques pendant plus d’une heure avant que le problème ne soit résolu.

Le problème a été résolu tôt mardi après-midi, mais le problème avait déjà attiré l’attention de certains téléspectateurs, qui semblaient également être amis par le même. Il n’y a eu aucun commentaire des officiels des diffuseurs ou du tournoi sur la cause des problèmes. L’Open d’Australie a débuté lundi à Melbourne et se poursuivra jusqu’au 2 février.