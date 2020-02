Un récapitulatif de 2019 et un aperçu de 2020

L’Open d’Australie approchant maintenant de sa fin, avec seulement la finale masculine à jouer, l’attention du monde du tennis se déplacera bientôt en Amérique du Sud pour le Golden Swing. Un certain nombre des meilleurs joueurs du monde feront le voyage pour participer aux quatre épreuves sur terre battue de Cordoue, Buenos Aires, Rio de Janeiro et Santiago, qui remplacent le Brasil Open de Sao Paolo. Voici un aperçu de ce que vous avez peut-être manqué en 2019 et de ce que vous attendez avec impatience cette saison.

Le Golden Swing 2019 en revue

Cordoue

Le tout premier Open de Cordoue a connu un résultat étonnant, alors que le joker argentin Juan Ignacio Londero a accédé à la finale, où il a battu son compatriote Guido Pella 3-6 7-5 6-1 pour remporter son premier titre ATP Tour, n’ayant jamais gagné auparavant. un match sur la tournée principale. Pella, qui était également à la recherche d’un premier titre ATP, avait semblé être aux commandes après avoir remporté le premier set, mais Londero a tenu bon pour égaliser le match dans le deuxième, avant de remporter la victoire dans le décideur.

Pella avait enduré la voie la plus difficile jusqu’à la finale, après avoir affronté le vétéran Paolo Lorenzi, vice-champion de Monte-Carlo 2017 Albert Ramos Vinolas ainsi que l’Argentin # 1 Diego Schwartzman et Pablo Cuevas de l’Uruguay. Londero, quant à lui, a remporté des victoires sur Nicolas Jarry, Lorenzo Sonego, Pedro Cachin et Federico Delbonis. Le favori, Fabio Fognini, qui remportera le Monte Carlo Masters en avril, a perdu lors de son premier match face à Aljaz Bedene.

Buenos Aires

L’Open d’Argentine, un événement ATP 250, a vu le demi-finaliste de Roland-Garros Marco Cecchinato profiter de sa meilleure semaine de la saison. L’Italien a mis Schwartzman en déroute en finale, s’imposant 6-1 6-2. Schwartzman, qui avait remporté une rencontre meurtrière avec le meilleur favori Dominic Thiem en demi-finale lors d’un bris d’égalité en finale, semblait porter une légère blessure dans le match pour le titre et Cecchinato était rapide pour en profiter.

Ce fut une autre excellente performance dans une finale de l’Italien, qui a remporté son troisième titre d’ATP en autant de finales, déclarant dans une interview avec l’ATP que: “gagner mon troisième tournoi dans ma troisième finale me fait plaisir … Je sais que je ‘ Je continuerai à avoir de bons résultats si je reste mentalement solide. » Il n’a pas perdu un set toute la semaine dans la capitale argentine en battant Cristian Garin, Roberto Carballes Baena, Guido Pella et Schwartzman.

Rio de Janeiro

L’Open de Rio, un événement ATP 500, reste le tournoi le plus prestigieux du Golden Swing et il attire toujours un peloton de tête, à l’exception de 2019. Lors de la finale, le Serbe Laslo Djere a battu Felix Auger-Aliassime en deux sets, 6-3 7-5, pour remporter le premier titre de sa carrière. Djere a dédié sa victoire à ses parents, décédés, avec le serbe disant: «Je veux dédier ce trophée à mes parents… mes parents ont… ont eu le plus grand impact sur moi et grâce à eux je suis qui je suis aujourd’hui… .et j’espère qu’ils me regardent maintenant ».

Djere n’a pas perdu un set dans le tournoi, battant la tête de série Thiem lors de son premier match, puis enchaînant avec des victoires sur Taro Daniel, Casper Ruud avant de battre Auger-Aliassime en finale, bien qu’il ait profité du retrait de Bedene devant des demi-finales. Auger-Aliassime avait renversé la deuxième tête de série Fognini au premier tour avant de battre Garin, Jaume Munar et Cuevas pour atteindre la finale.

Sao Paolo

L’Open du Brésil 2019 s’est avéré être la dernière édition de l’événement ATP 250, le seul tournoi de terre battue en salle de la saison, mais il s’est terminé en beauté, Pella remportant son premier titre ATP Tour en battant Cristian Garin, finaliste pour la première fois. en sets droits, 7-5 6-3. La surface du court de Sao Paolo a joué exceptionnellement rapidement, avec Pella gérant superbement les conditions lors des victoires contre les Carballes Baena, Marco Trungelliti, le champion de Rio Djere et Garin en finale.

Listes d’inscription pour le Golden Swing 2020 *

Cordoba Open: https://tennisuptodate.com/cordoba-open-entry-list-released-schwartzman-ruud-and-pella-all-involved/

Londero est de retour pour défendre son titre, mais ce ne sera pas facile pour l’Argentin. Il n’y a pas de pénurie de talents sur la liste à Cordoue, avec le numéro 14 mondial Schwartzman en tête.

Open d’Argentine: https://canaltenis.com/entry-list-atp-250-buenos-aires-2020/

Cecchinato, le champion en titre, retournera à l’action sur terre battue à Buenos Aires. Les dix meilleures stars Thiem et l’Italien Matteo Berrettini devraient également être en action dans la capitale argentine.

Rio Open: https://rioopen.com/en/2020/01/the-singles-entry-list-for-2020/

Sans surprise, Djere a choisi de retourner à Rio pour défendre son titre, tandis que Thiem et Berrettini joueront également à Rio, où il y a encore une fois un champ très fort.

Open du Chili: https://twitter.com/chile_open/status/1216891650875805696

Schwartzman sera la tête de série du premier Open du Chili, où il sera le seul vingtième joueur en action.

* Remarque: Jarry a été suspendu pour dopage, mais il combat cette accusation.

À surveiller pendant le Golden Swing 2020

Percées sur le circuit ATP

Pas pour la première fois, il y avait un certain nombre de champions et finalistes pour la première fois lors du Golden Swing. En effet, trois des quatre champions, Londero, Djere et Pella, ont décroché leur premier titre ATP Tour, avec Pella utilisant son succès comme tremplin pour mettre sur pied une meilleure saison en carrière, qui l’a vu battre le top 25 mondial et atteindre le quarts de finale à Wimbledon. Auger-Aliassime et Garin, tous deux finalistes du Golden Swing, ont également connu de belles saisons, le Canadien atteignant deux autres finales et Garin remportant des titres à Houston et Munich.

Mais qui pourrait percer cette saison. Un joueur à surveiller est Carlos Alcaraz Garfia, âgé de 16 ans, qui a été 13-0 jusqu’ici cette saison. Les performances de l’Espagnol âgé de 16 ans lui ont valu un joker dans l’Open de Rio, où il fera ses débuts sur la tournée principale. Il a déjà fait ses preuves en tant que contre-perforateur efficace. Le joueur de 21 ans, Felipe Meligeni, a également reçu un joker à Rio.

Il a atteint les quarts de finale du Challenger de Punta del Este, son coup droit agressif lui permettant de dicter la procédure, bien qu’il devra tempérer ce pouvoir avec plus de précision pour réussir au plus haut niveau. Un autre jeune pistolet à surveiller est Alejandro Davidovich Fokina, 20 ans. Il a fait la finale de NextGen la saison dernière après quelques succès remarquables sur le Challenger Tour et il peut faire des dégâts des deux ailes, avec son revers un tir particulièrement efficace.

Les meilleures graines peuvent-elles aller en profondeur?

Les joueurs têtes de série ont eu du mal tout au long du Golden Swing en 2019. Chose choquante, les deux premières têtes de série des quatre tournois sont allées de 2 à 8, les victoires de Thiem à Buenos Aires étant les seules victoires remportées par un joueur classé premier ou deuxième. Fognini et Cecchinato ont perdu leurs premiers matchs à Cordoue, tandis que Fognini a également perdu son premier match à Buenos Aires et au premier tour à Rio, où Thiem a également fait une sortie anticipée. À Sao Paolo, Joao Sousa et Malek Jaziri ont perdu dans leurs matchs d’ouverture.

Cependant, avec certains des meilleurs au monde pour montrer la voie lors du Golden Swing cette saison, il est difficile de voir une répétition de leur calamiteuse performance 2019. Thiem, qui disputera la finale de l’Open d’Australie avec Novak Djokovic, sera l’attraction vedette, mais Berrettini et Schwartzman viseront également des descentes profondes pendant le Golden Swing, avec la possibilité d’accumuler de précieux points de classement, pas un. manqué.

L’introduction de l’Open du Chili!

Comme mentionné précédemment, l’Open du Chili à Santiago arrive au Golden Swing en 2020, remplaçant l’Open du Brésil à Sao Paolo. L’ATP Tour était la dernière au Chili avec l’épreuve 250 à Vina del Mar, qui s’est terminée en 2014 par une victoire de Fognini sur Leonardo Mayer. Il sera intéressant de voir non seulement qui remporte la première édition de ce tournoi, mais aussi le soutien de la foule au tournoi. Le Santiago Challenger a généralement été un succès, il sera donc intéressant de voir comment les organisateurs, qui ont dirigé les Challengers chiliens, gèrent l’événement ATP Tour.

