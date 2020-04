Un record de Roger Federer que personne ne peut battre

Roger Federer est l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire, grâce à ses titres, ses records et ses réalisations impossibles. Il y a des buts et des statistiques que ses adversaires ne dépasseront pas. Rafael Nadal et Novak Djokovic auront la grande chance dans les prochains mois (ou à partir de 2021) d’atteindre et de dépasser les records du 20e Chelem de Roger, mais dans d’autres statistiques, le run-up mettra longtemps à égaler le record de Federer.

L’une des statistiques les plus intéressantes à analyser concerne les semaines en tête du classement ATP. Federer mène ce classement spécial de tous les temps. En fait, il a un total de 310 semaines en tête du classement. En deuxième position, il y a Pete Sampras avec 286 et à la troisième place Novak Djokovic avec 282.

Le Suisse Maestro mène également les statistiques des semaines consécutives passées à la première place du classement ATP: 237 semaines. Une statistique impressionnante, si l’on pense que Jimmy Connors est en deuxième position avec 160 semaines consécutives et Ivan Lendl est troisième avec 157 semaines consécutives.

Novak Djokovic et Rafael Nadal sont clairement en retard dans cette statistique particulière: en raison de ses blessures, Rafael Nadal a été premier pendant 56 semaines consécutives (209 au total), tandis que Novak Djokovic pendant 122 semaines consécutives. S’ils devaient jouer au moins jusqu’à ce qu’ils soient 39-40, ils pourraient essayer d’approcher le record de Federer, mais ce sera un défi très difficile.

En parlant de pourcentages, voici le top 10 de cette statistique particulière: Roger Federer 237 semaines consécutives sur 310 au total: 76,45%

Jimmy Connors 160 semaines consécutives sur 268 au total: 59,7%

Ivan Lendl 157 semaines consécutives sur 270 au total: 58,14%

Novak Djokovic 122 semaines consécutives sur un total de 282: 43,26%

Pete Sampras 102 semaines consécutives sur un total de 286_ 35,66%

Lleyton Hewitt 75 semaines consécutives sur un total de 80: 93,75%

John McEnroe 58 semaines consécutives sur 170 semaines: 34,11%

Rafael Nadal 56 semaines consécutives sur 209 au total: 26,79%

André Agassi 52 semaines consécutives sur un total de 101_ 51,48%

Björn Borg 46 semaines consécutives sur un total de 109: 42,2