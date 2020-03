un souvenir à Miami de leur première finale passionnante

Il y a quinze ans, Roger Federer et Rafael Nadal disputaient leur première finale, au Miami Open 2005. A cette époque, le tournoi s’appelait NASDAQ-100 Open: Roger et Rafa ont concouru pour la première fois à Miami au troisième tour de 2004, lorsque Nadal a gagné en deux sets.

La finale 2005 a été un événement très excitant. Federer a gagné en cinq super-sets avec le score final de 2–6, 6 (4) –7, 7–6 (5), 6–3, 6–1, en 3 heures et 43 minutes de jeu. Federer a remporté son premier titre à Miami; c’était l’aube de Fedal, la rivalité la plus grande et la plus célèbre du tennis moderne.

Un souvenir à partager ces jours-ci suspendu dans le temps à cause de la pandémie de Covid-19.