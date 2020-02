Un toit escamotable au-dessus de la cour Philippe Chatrier a été installé

Tennis – Le toit escamotable sur le court Philippe Chatrier a été installé, selon un article publié sur le compte Twitter officiel de Roland Garros aujourd’hui. Le tournoi a tweeté “La 11ème et dernière charpente du toit escamotable a été installée sur le court Philippe-Chatrier aujourd’hui, un mois avant la date prévue.

Le toit est prêt! “Le court Philippe Chatrier a été démoli après les championnats de rénovation 2018, près de neuf décennies après sa construction initiale. Le toit devait être achevé pour l’édition 2020 et a été mis en place plus tôt que prévu.

Avec le toit, cela permettra des séances de nuit lors de l’événement du Grand Chelem sur terre battue. L’année prochaine, il y aura également des projecteurs sur les quatre principaux terrains de l’événement, garantissant que le jeu ne sera pas arrêté sur ces quatre courts en raison de l’obscurité.

L’Open de France a souvent été critiqué par les joueurs et les fans dans le passé car il n’y avait pas eu de rénovations majeures sur le site du tournoi pour le rendre plus convivial pour les joueurs et les fans. Actuellement, l’Open d’Australie a déjà trois courts couverts tandis que Wimbledon et l’US Open en ont deux chacun.

Le tournoi de cette année débutera le 24 mai 2020 et se poursuivra jusqu’au 7 juin 2020. L’Espagnol Rafael Nadal visera à remporter le titre pour un record s’étendant sur la 13e fois en juin.

