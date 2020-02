Une alarme se déclenche au milieu de Sinner-Gombos et interrompt le jeu pendant plus de 30 minutes

Il n’y a pas beaucoup de facteurs externes qui peuvent compromettre un match en salle. En dehors de la pluie, de la chaleur, du vent ou de tout événement défavorable ou imprévu qui peut se produire en jouant à l’extérieur, les tournois en salle garantissent que le jeu n’est pas interrompu. Mais Marseille Quelque chose d’exceptionnel s’est produit. Dans le huitième match du deuxième set, ils jouent Pécheur et Gombos, a fait retentir une alarme sonore, similaire à celles activées par le vol, et fait suspendre l’organisation du tournoi depuis plus d’une demi-heure. Le superviseur du tournoi a dû arrêter le jeu, envoyer les joueurs dans les vestiaires et essayer de régler l’alarme. Les spectateurs ont dû endurer le bruit gênant plus longtemps que prévu.

.