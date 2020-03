“Une amère déception pour tous”, mais l’ITF soutient la décision de reporter Tokyo 2020

La Fédération internationale de tennis (ITF) a soutenu la décision du Comité international olympique (CIO) de reporter les Jeux de Tokyo 2020 à l’année prochaine.

Avec la pandémie de coronavirus causant le chaos non seulement aux calendriers sportifs, mais à tous les horizons, le CIO a accepté de repousser les Jeux olympiques, qui devaient commencer le 24 juillet, «au plus tard à l’été 2021.

L’événement de tennis devait avoir lieu le 25 juillet et le 2 août au Ariake Tennis Park de Tokyo, mais il sera désormais reprogrammé avec tous les autres événements olympiques.

«Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale », a déclaré une déclaration conjointe du CIO et du comité d’organisation de Tokyo 2020.

Protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées dans les Jeux de Tokyo 2020.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 auront désormais lieu au plus tard à l’été 2021.

Dans une déclaration qui lui est propre, le président de l’ITF, David Haggerty, a déclaré que son organisation soutenait la décision.

«La situation sanitaire mondiale continue d’évoluer à un rythme extraordinaire et nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui appelle à un leadership et à des décisions éclairées», a déclaré Haggerty.

«Bien que ce soit une déception amère pour tous ceux qui se préparent et s’entraînent dur, nous comprenons tous que la protection de la vie humaine, de la santé et de la sécurité passe avant tout.

«L’ITF soutient cette décision et continuera de collaborer pleinement avec le CIO et le CIP à l’horizon 2021. Nous avons hâte de voir tous les athlètes, bénévoles et fans quand il sera sûr pour nous de nous rencontrer et de participer de notre mieux aux Jeux Olympiques. et Jeux paralympiques de Tokyo 2020. »

