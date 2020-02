Une blessure à l’épaule est à l’origine de la perte de Nick Kyrgios pour New York

Il y a quelques jours, la dépression australienne a été officialisée Nick Kyrgios pour l’ATP 250 à New York, mais nous ne savions pas pourquoi. Eh bien, Kyrgios dans une déclaration voulait s’excuser auprès des fans du tournoi de New York, l’air triste de ne pas être dans un match: “Salut les gars. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir jouer le tournoi à New York. Je voulais vraiment jouer dans leur des courts noirs, mais une blessure à l’épaule m’empêche de jouer à 100%. Malgré mon faible, j’espère que vous pourrez profiter de l’excellent casting de joueurs qui seront présents dans le tournoi. A bientôt “, a déclaré Kyrgios.

