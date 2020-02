Une blessure oblige Matteo Berrettini à sauter le Rio Open

Le début de l’année difficile pour Matteo Berrettini, numéro 8 mondial, continue alors que l’Italien a été contraint de se retirer du prochain Open de Rio en raison d’une blessure. Berrettini, qui a connu une saison décisive sur le Tour en 2019, l’a forcé à manquer la première Coupe ATP en raison d’une blessure à l’abdomen.

L’Italien a commencé la nouvelle saison à l’exposition Kooyong, où il a battu l’Australien Marc Polmans avant de perdre contre le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas lors de son match suivant à l’exposition. Berrettini a joué à l’Open d’Australie, mais n’étant pas à 100%, il a eu un impact négatif sur sa performance à Melbourne Park, l’Italien ayant subi une défaite au deuxième tour face à l’Américain Tennys Sandgren.

“J’ai tout fait pour récupérer et être prêt à jouer à l’Open de Rio. J’étais super excité de jouer et d’aller à Rio avec ma grand-mère brésilienne, mais malheureusement j’ai encore besoin de plusieurs jours pour récupérer. Je souhaite que le tournoi soit un succès et à bientôt l’année prochaine “, a déclaré Berrettini dans un communiqué publié sur le compte Twitter du tournoi.