Une blessure oblige Tiger Woods à se synchroniser avec Roger Federer et à se retirer d’un événement de 9 millions de dollars

Après que Roger Federer a annoncé qu’il allait rater toute la saison sur terre battue en raison d’une opération au genou, Tiger Woods, l’ami légendaire de 38 ans, a décidé de se retirer d’Arnold Palmer International, un tournoi avec des prix s’élevant à près de 10 millions de dollars.

L’agent de Woods, Mark Steinberg, a annoncé la semaine dernière sur ESPN – quelques jours seulement après que Federer avait rendu public son problème de genou – que Tiger allait manquer le tournoi qui se déroulait à Bay Hill parce que son dos était “toujours raide et pas tout à fait prêt”.

Tout comme Roger, l’Américain, qui est considéré comme l’un des meilleurs golfeurs de tous les temps, a une plus grande cible en tête. Si Federer se préserve pour la saison d’herbe, cherchant évidemment un autre trophée de Wimbledon, Tiger Woods cherche à se mettre en forme pour le championnat des Masters, qui se déroulera du 9 au 12 avril.

Woods tentera de remporter le 16e championnat majeur de sa carrière. Cependant, il aura du mal s’il ne surmonte pas ses problèmes de dos, surtout à ses 44 ans. Et n’oublions pas qu’il a subi plusieurs chirurgies du dos tout au long de sa carrière.

Heureusement, Woods est le champion en titre des Masters et peut en prendre courage. ”Que dois-je faire pour me préparer pour les Masters? J’ai eu la chance de le faire maintenant cinq fois et d’essayer de faire en sorte que tout atteigne son apogée pendant une semaine incroyable, c’est difficile à faire.

Il est difficile d’essayer d’obtenir tous les clichés et d’avoir tout composé ». Tiger a déclaré lors d’une conférence téléphonique. «Le plan est de se préparer de la même manière. Cela a fonctionné l’année dernière, donc j’ai un plan pour ce que je dois faire et j’espère que je peux avoir les mêmes sentiments ».

Conclut Woods. À son tour, Roger Federer a écrit quelques mots prometteurs dans son annonce de blessure: «Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe! ” Néanmoins, les carrières des deux légendes se terminent inévitablement, peu importe combien il est difficile à admettre pour leurs nombreux fans.