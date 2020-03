Une chance manquée à l’Open d’Australie 2014

L’ATP et le WTA Tour étant suspendus dans un avenir prévisible en raison de la pandémie de coronavirus, nous, chez LWOT, nous reviendrons sur certains des meilleurs matchs de ces derniers temps. Et l’un de ces matchs a été l’affrontement en demi-finale entre Dominika Cibulkova et Agnieszka Radwanska à l’Open d’Australie 2014. C’est un match dont on se souvient surtout comme l’un des plus grands de la carrière slovaque. Mais ce fut aussi une défaite désastreuse pour Radwanska.

La rivalité

À la fin de leur carrière, Radwanska détenait une étroite avance de 7-6 en tête-à-tête. Mais cela ne raconte qu’une petite partie de l’histoire de leur rivalité. Il convient de noter que c’est le Polonais qui a remporté les quatre premiers matches entre la paire, perdant un seul set dans le processus et remportant quatre sets à aimer, notamment en enregistrant un double bagel en finale à Sydney en 2013. De toute évidence alors, il était un problème de match pour Cibulkova, qui semblait incapable de frapper Radwanska depuis la ligne de base.

Mais plus tard en 2013, Cibulkova a vengé son humiliation à l’International de Sydney, se ralliant à un set down pour battre Radwanska en trois sets en finale à Stanford. Par la suite, la rivalité s’est transformée avec Cibulkova remportant six des neuf prochains contre Radwanska, y compris leurs trois derniers matchs. Et surtout, la demi-finale de l’Open d’Australie 2014, incontestablement le plus grand match disputé entre les deux.

L’Open d’Australie 2014

Radwanska, qui avait connu une solide saison 2013, est entrée dans le premier Major de 2014 en tant que cinquième tête de série, au même trimestre que la deuxième tête de série et championne en titre Victoria Azarenka. Elle a été testée tôt par Yulia Putintseva au premier tour, mais elle n’a jamais semblé être en danger de tomber au premier obstacle, malgré la distance. Radwanska a soutenu cette victoire avec une victoire confortable sur Olga Govortsova au deuxième tour, avant de battre Anastasia Pavlyuchenkova d’un set down pour atteindre la deuxième semaine.

Là, elle a affronté Garbine Muguruza dans ce qui s’est avéré être un Grand Chelem trop tôt pour la future finaliste de l’Open d’Australie. L’Espagnol a stupéfait Serena Williams plus tard cette année-là à Roland Garros, mais pourrait offrir peu de résistance à Radwanska, qui a marqué une victoire complète 6-1 6-3. Et Radwanska a amélioré cette performance au cours des huit derniers matchs, où elle a survécu à Azarenka, qui n’avait pas perdu un set en atteignant les quarts de finale, pour remporter une victoire 6-1 5-7 6-0.

Cibulkova, quant à elle, s’est classée 20e et s’est classée juste en dehors du top 20 au # 24 mondial lorsqu’elle est arrivée à Melbourne Park, alors le seul Chelem auquel elle n’avait pas réussi à atteindre les quarts de finale. Elle s’est retrouvée dans le même quartier que la troisième tête de série Maria Sharapova, mais s’est rapidement révélée être la joueuse à surveiller. Elle a pris d’assaut la deuxième semaine, remportant des victoires dominantes sur Francesca Schiavone, Stefanie Voegele et la 16e tête de série Carla Suarez Navarro, le tout sans perdre un set.

La Slovaque s’est ensuite ralliée à Sharapova après un set down pour atteindre le cinquième quart de finale majeur de sa carrière. Là, elle a battu la onzième tête de série Simona Halep pour la perte de seulement trois matchs pour assurer sa place dans les quatre derniers. Et bien que son chemin ait semblé relativement simple, elle a affronté deux champions du Grand Chelem à Sharapova et Schiavone et un futur grand gagnant à Halep. Peut-être pas si simple après tout.

Le match

En demi-finale, cela semblait être une réelle chance pour Radwanska. En 2012, elle avait réussi à remporter le titre de Wimbledon, son art de la cour et sa ruse troublant même la grande Serena Williams. Mais la puissance de l’Américaine s’est finalement révélée décisive, alors qu’elle est sortie vainqueur 6-1 5-7 6-2. Un an plus tard, Radwanska était revenue en demi-finale, mais en dépit d’être la favorite pour décrocher le titre après une série de bouleversements, elle a perdu contre Sabine Lisicki, 9-7 dans la troisième.

Mais une autre chance semblait être arrivée à Melbourne, bien que Li Na, quatrième tête de série, soit également resté en lice. Mais Radwanska semblait être sur une lancée et était sans surprise la favorite avant sa demi-finale, avec un avantage de 5 à 1 face à Cibulkova et 13 titres WTA aux trois slovaques. Et tandis que Cibulkova avait atteint trois quarts de finale majeurs et une demi-finale, le Polonais avait atteint sept quarts de finale, une demi-finale et une finale au niveau du Grand Chelem.

Mais le tennis se fiche de ce qui est censé se passer. En demi-finale, par une journée ensoleillée de Melbourne, Cibulkova a anéanti Radwanska. Elle a cassé le service de Radwanska lors du premier match du match et n’a pas regardé en arrière. Radwanska a fait bouger le tableau de bord lors du troisième match du match, mais c’était à peu près aussi bon que pour la cinquième tête de série. Cibulkova a remporté les huit matchs suivants pour prendre une avance de 6-1 4-0, mais inattaquable, terminant finalement une victoire 6-1 6-2.

Cibulkova était implacable par rapport à la ligne de base. Malgré sa stature relativement réduite, elle a été l’agresseur tout au long, forçant Radwanska à revenir et punissant tout et tout ce que le Polonais a laissé court. En vérité, ce fut une humble défaite pour Radwanska, qui a été faite pour ressembler à un poussoir, sans réponse aux coups de fond agressifs de son adversaire. Il était presque impossible de croire qu’elle avait doublé son adversaire un an plus tôt.

Intégrer à partir de .

The Aftermath

Cibulkova s’est avérée incapable de reproduire sa superbe performance en demi-finale dans le match pour le titre, où elle a perdu 6-7 0-6 contre Li Na, malgré son service pour le premier set. Mais cette déception ne devrait pas nuire à ce qui a été une magnifique quinzaine pour Cibulkova et, bien qu’elle n’ait pas atteint une autre finale du Grand Chelem, elle a jeté les bases de futurs succès pour la Slovaque. Elle allait ensuite atteindre trois autres quarts de finale du Grand Chelem et remporter cinq autres titres WTA, y compris les finales WTA 2016 malgré deux défaites au tournoi à la ronde.

Radwanska a elle-même connu des succès importants après cette défaite déchirante à l’Open d’Australie. En effet, 2015 a sûrement été la meilleure saison de sa brillante carrière, alors qu’elle atteignait les demi-finales à Wimbledon, avant de remporter la finale de la WTA, survivant également à deux défaites du tournoi à la ronde pour ce faire. Un an plus tard, elle est revenue en demi-finale à Melbourne Park. Mais il est néanmoins difficile d’échapper au sentiment que l’Open d’Australie 2014 a marqué sa dernière et meilleure chance de remporter un titre du Grand Chelem.

Peut-être par coïncidence, les deux femmes ont consacré du temps à leur carrière à la fin de 2019. Malgré la différence dans leur approche sur le terrain, elles étaient similaires à bien des égards. Les deux ont surmonté une stature relativement petite pour troubler les meilleurs au monde à une époque dominée par les frappeurs puissants. Tous deux ont remporté le plus gros titre de leur carrière lors des finales WTA et ont atteint une finale du Grand Chelem. Les deux pourraient captiver le monde du tennis lorsqu’ils étaient à leur meilleur.

Il est également peut-être vrai que Cibulkova a plutôt surpassé en atteignant une finale du Grand Chelem, tandis que l’échec de Radwanska à capturer l’un des plus grands titres du sport a été une déception. Mais à l’Open d’Australie en 2014, le résultat a été catégorique. Pour Radwanska, c’était une occasion manquée. Pour Cibulkova, c’était une journée au soleil pas comme les autres.