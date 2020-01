UNE “COUPE DAVIS” DE SOLIDARITÉ AVEC LA FONDATION MONDIALE DE TENNIS

Nous vous avons déjà parlé de la belle initiative qui relie le dynamisme bénéfique de la Tennis World Foundation à votre LANGUETTE: En résumé, les 20 utilisateurs qui ouvriront le plus grand nombre de nouvelles fenêtres sur leur navigateur chaque mois, en plus de contribuer aux projets TWF, ils auront droit à des coupons pouvant être dépensés sur Amazon.

Mais ce n’est qu’une partie du projet. En plus de la compétition “individuelle”, il y aura une compétition par équipe, une sorte de “Coupe Davis” de solidarité avec le tennis. Le principe est le même: chaque utilisateur aura la tâche d’ouvrir autant de TABs que possible, mais dans ce cas, ils ne compteront pas seulement pour eux-mêmes, mais pour l’équipe dont ils choisissent de faire partie.

Chaque étape sera mensuelle ou bimensuelle et sera “thématique”. Le premier défi, bien sûr, évoquera la plus importante rivalité de tennis de ces dernières années, celle parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Trois groupes seront mis en place, et l’utilisateur pourra choisir de se ranger du côté du “Groupe Federer” ou du “Groupe Nadal” ou du “Groupe Djokovic”. Une fois votre choix fait, vos TAB s’ajouteront à ceux de votre groupe.

À la fin de l’événement, nous comptons. En ce moment, la situation entre les trois champions est la suivante Mais ce sera un défi permanent: une fois le premier défi terminé, il y en aura bien d’autres, comme une “Bataille des Sexes” (hommes contre femmes), une sorte de ” Laver Cup “avec des défis entre les différents continents, et de nombreuses autres initiatives qui visent à divertir les utilisateurs, les récompenser pour leur persévérance avec de précieux bons Amazon, mais surtout ils serviront à maintenir l’enthousiasme pour un initiative bénéfique et cruciale, qui permettra à des centaines d’enfants de trouver leur chemin grâce à une raquette et une balle.

Peut-être y a-t-il également un futur ATP ou WTA top 100, mais ce qui compte, c’est de garantir un avenir à ceux qui – sans la Tennis World Foundation – seraient destinés à vivre dans des zones dangereuses, avec le risque de tomber dans la délinquance. Il n’a jamais été aussi facile de faire le bien et d’aider ceux qui en ont besoin. Avec Tennis World Foundation, c’est possible.