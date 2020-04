Une étoile montante travaille au café pour gagner de l’argent pendant la suspension du Tour

La star montante australienne Gabriella Da Silva Fick, 19 ans, dit que les joueurs ont été un peu laissés à eux-mêmes et qu’ils devront trouver un moyen de gagner de l’argent pendant la suspension du Tour. La semaine dernière, l’ATP, la WTA et l’ITF ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Plusieurs joueurs de haut rang ont déclaré publiquement qu’ils iraient bien pendant la suspension du Tour, mais ont également noté que quelque chose devait être fait pour aider les professionnels de rang inférieur car ils pourraient faire face à des difficultés financières. N ° mondial

536 Da Silva Fick est apparue dans plusieurs événements ITF cette saison et selon le site Web de la WTA, elle a gagné un total de 2 573 $ en prix de tournoi cette année. “Nous n’avons aucun revenu du tennis pour le moment, il ne semble pas qu’il y ait eu de soutien de la part des organisations.

Nous avons en quelque sorte été livrés à nous-mêmes ». Da Silva Fick a dit à Sam Groth et Brett Philips sur The First Serve. «J’ai eu de la chance, le tennis de Collaroy m’a offert la location gratuite de terrains et le cordage, donc si la communauté travaille ensemble pour aider les jeunes joueurs qui iront loin, financièrement, ça a été vraiment difficile.

Mon père possède un café, donc j’y ai fait quelques changements pour avoir une source de revenu et un changement de décor, ça va être difficile pour les joueurs classés à partir de 200 de revenir de là-bas ».