Une famille de quatre personnes dans la ville de Rugby joue un match de marathon pour recueillir des fonds pour le NHS

Une famille de la ville de Rugby a joué un match de tennis marathon de dix heures afin de récolter des fonds pour soutenir le NHS. La famille McCollins a joué au tennis pendant dix heures sur son entrée, collectant plus de 600 £ pour les œuvres de bienfaisance du NHS.

Selon The Solihull Observer, Ruan, huit ans, voulait faire plus pour soutenir le personnel hospitalier à travers le pays qui travaille très dur pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. Il a présenté l’idée à ses parents Rachel et Neil et à sa sœur Grace.

Ils ont décidé de prolonger leurs parties quotidiennes de tennis tout en levant des fonds. La famille a commencé le match à 9 h, heure locale et a terminé à 19 h – et s’est arrêtée à tour de rôle pour les pauses. Rachel a commenté: «Ruan voulait faire plus pour collecter des fonds pour le personnel du NHS qui travaille sans relâche pour aider à protéger le pays de Covid19.

Pendant le verrouillage, il a adoré jouer au tennis dans l’allée et nous avons donc décidé que ce serait un excellent moyen de s’amuser et de lever des fonds en même temps ». La famille avait à l’origine l’idée de collecter 50 £, mais les gens ont donné beaucoup plus d’argent que leur objectif initial – avec jusqu’à présent plus de 600 £ collectés.

Rachel a ajouté: «Merci beaucoup à tous pour leur soutien. Nous sommes dépassés par la réponse à notre défi ». Quiconque souhaite faire un don peut le faire en cliquant sur le lien ci-dessous – www.justgiving.com/fundraising/teammctennisathonfornhs