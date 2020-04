«Une fusion ATP-WTA faciliterait les choses pour tout le monde»

C’est l’actualité du moment: le tweet de Roger Federer qui a diffusé la possibilité que l’ATP et la WTA s’unissent pour gérer ensemble le tennis professionnel mondial (au moins celui en dehors du Slam, de la Davis / Fed Cup et des Olympiques) a chatouillé les fantasmes de de nombreux fans et initiés dans le monde du tennis.

Darren Cahill, l’entraîneur de Simona Halep, double vainqueur du Grand Chelem, a soutenu les appels à des changements radicaux dans le tennis. “Cela nous amène davantage vers un commissaire au tennis”, a-t-il déclaré au National. “Supposons que les quatre tournois du Chelem restent hypothétiques, mais vous avez alors l’ATP, la WTA et l’ITF réunis en un seul, et cela signifie que vous pouvez nommer un commissaire de tennis qui supervise les tournées masculine et féminine, la Fed Cup, Coupe Davis, les Jeux olympiques et aussi les petits événements qui sont sous l’ITF et aussi sous la WTA.

Cette personne et cette organisation auraient un pouvoir énorme. Et je pense que, hypothétiquement, ce serait une assez bonne position pour un joueur de tennis, car vous savez que chaque décision prise est prise dans le meilleur intérêt du jeu ».

Cahill pense que les structures de tennis actuelles sont compliquées: «En ce moment, en tant que fan de tennis, si vous voulez essayer de suivre le tennis, que ce soit la Coupe Davis, la Fed Cup, la WTA, l’ATP, les petits événements, il y a tellement différentes plates-formes auxquelles un fan doit s’abonner et c’est déroutant », a-t-il expliqué.

«Les médias sociaux deviennent également beaucoup plus faciles, si les tournées sont fusionnées. Au lieu de rivaliser les uns contre les autres pour un espace de médias sociaux, cela devient tout un. Un ensemble de règles; en ce moment, il y a des règles différentes sur la tournée WTA par rapport à la tournée ATP, un ensemble de classements également, ce qui rendrait tout beaucoup plus facile à comprendre.

Même pour nous qui vivons sur le WTA Tour, ce n’est pas facile de comprendre comment le Tour fonctionne, alors que le Tour des hommes est beaucoup plus facile. Nous connaissons vos 1000, 500, 250 et comment fonctionnent les classements, c’est beaucoup plus compliqué sur le circuit féminin, donc ça simplifierait tout “.