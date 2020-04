Une icône du tennis français explique pourquoi il n’y aurait pas de tennis en 2020

Amélie Mauresmo, qui est une icône du tennis féminin en France, a eu pour nous ces mots de vérité que nous connaissons tous au fond mais qui ont du mal à y faire face.

L’ancien numéro un mondial a expliqué sur Twitter comment la saison de tennis 2020 pourrait se faire pour de bon. Ses raisons? L’effort et les ressources humaines qui contribuent à créer un événement réussi dans le monde moderne.

En tant que fan de tennis, vous devriez certainement réfléchir à son tweet aujourd’hui. Qu’a-t-elle dit? Découvrons-le.

Qu’a dit l’icône du tennis français?

Mauresmo a réfléchi sur les constituants d’une communauté internationale moderne de tennis. Elle a utilisé cela pour expliquer comment chaque petit élément est extrêmement crucial pour faire fonctionner le mouvement d’horlogerie. C’est ainsi qu’elle a aéré ses inquiétudes (traduit) –

«Je pense que nous allons devoir tracer une ligne sous la saison de tennis 2020. Le circuit international est égal aux joueurs de toutes nationalités plus la direction, les spectateurs et les gens des quatre coins du monde qui donnent vie à ces événements. Aucun vaccin n’est égal à aucun tennis. “

Nous ne pouvons pas être d’accord avec Mauresmo. Le sport a atteint des proportions véritablement mondiales. En ce moment, tous les coins du monde sont touchés par le mortel Coronavirus.

Jusqu’à et à moins qu’un vaccin ne soit développé, l’effacement de la maladie est impossible. Les estimations les plus progressives pour le développement du vaccin placent sa chronologie au moins un an.

Ce qui signifie que la reprise du sport dans des conditions sûres sera un travail vraiment difficile en 2020. Bien sûr, toutes les directions sportives et les gouvernements du monde ne mettront pas la santé et la sécurité de leurs joueurs en danger.

Plus que cela, l’ensemble du processus sera confronté à des perturbations. De l’arrangement d’une foule en direct à la production pour la télévision, tout nécessite une énorme quantité de rassemblement humain. Le temps nous oblige à faire de la distanciation sociale la norme, donc la reprise du tennis sera un rêve tiré par les cheveux.