Une jeune joueuse de tennis se moque d’elle-même en essayant d’inventer une nouvelle technique de service

Dans un monde où le service sournois pénètre lentement dans les arsenaux de plus en plus de joueurs, Barbora Miklova voulait apporter quelque chose de nouveau sur la table et a essayé de montrer un nouveau type de service. Malheureusement pour la joueuse tchèque de 21 ans, les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait.

De plus, elle s’est même cogné la tête lors de ses trois dernières tentatives pour faire passer le ballon au-dessus du filet. Barbora occupe la 595ème place au monde et opère principalement sur le circuit ITF. En plus d’être une joueuse de tennis, Barbora se décrit comme une influenceuse de la mode sur son compte Instagram, qui compte plus de 50000 abonnés.