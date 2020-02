Une leçon avec Roger Federer!

est enfin arrivé le moment de Match pour l’Afrique 6, l’événement caritatif de tennis au Cap qui verra le défi entre Roger Federer et Rafael Nadal. Au Cape Town Stadium, le Swiss Maestro et l’Espagnol s’affronteront dans ce qui sera un grand spectacle, attendu par le monde du sport pour l’énorme résonance qu’il a eu ces derniers mois.

L’événement permettra de recueillir des fonds pour la Fondation Roger FedererProjets de soutien à l’éducation des enfants africains. Ce match-show entre Federer et Nadal pourrait faire un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, et il pourrait dépasser celui établi par la performance entre Federer et Zverev à Mexico devant plus de 42.000 personnes.

En fait, 50 000 sont attendus au Cap, et les billets se sont rapidement vendus en dix minutes dès leur mise en vente. Dans l’après-midi, avant le match, les enfants auront la session Learning Through Play avec Roger, suivi d’une séance d’essais libres et d’une conférence de presse sur le terrain construit sur le terrain du stade du Cap.

La Fondation Roger Federer est également née pour organiser ces expériences pour les enfants, afin d’améliorer non seulement le bonheur et la santé dans leur vie quotidienne, mais aussi de développer des compétences telles que la créativité, les lerners engagés et à vie de demain.

Learning Through Play propose un concours parfait pour faire vivre aux enfants cette expérience incroyable. Au cours de cette session, Roger fera cinq activités avec les enfants (à l’âge préscolaire de l’établissement informel en dehors du Cap): habiletés motrices brutes, compétences linguistiques à la maison telles que l’écoute et la parole, compétences de vie telles que les connaissances initiales et le bien-être social, compétences générales et perceptives telles que la motricité fine, puis perception compétences.