Une partie de l’histoire du Real Madrid au Rafa Nadal Museum Experience

Le musée Rafa Nadal de Manacor a accueilli une exposition temporaire avec des trophées et des objets offerts par le Real Madrid, selon le site Web de Marca. L’exposition montre quelques-uns des succès les plus récents de l’équipe du Real Madrid, à la fois dans sa section football et basket-ball.

Ce n’est pas le premier que l’expérience du musée Rafa Nadal présente quelque chose au-delà du tennis. L’année dernière, ils ont organisé une exposition liée à la Coupe du monde remportée par l’équipe de basket-ball espagnole et au trophée des champions européens que l’équipe féminine serbe a remporté.

