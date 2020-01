Une percée remporte la demi-finale de Zverev-Thiem à l’Open d’Australie

Avant leur affrontement en demi-finale de l’Open d’Australie, Alexander Zverev et Dominic Thiem ont le sentiment qu’un obstacle important a finalement été surmonté. Aucun des deux hommes n’était allé aussi loin à Melbourne auparavant, avec ce résultat, la meilleure performance de Zverev dans l’une des quatre Majors, et les deux verront sûrement cela comme une chance en or d’atteindre une finale du Grand Chelem. Mais gagner ou perdre, les percées qu’ils ont déjà réalisées cette quinzaine pourraient bien les préparer à des succès monumentaux dans un avenir proche.

Zverev se révèle enfin un concurrent majeur

Depuis qu’il a rejoint les rangs professionnels en 2013, le talent de Zverev est évident. L’Allemand a atteint les demi-finales à Hambourg à l’âge de 17 ans, ce qui n’était que la première étape de ce qui s’est avéré être une ascension rapide vers l’échelon supérieur du jeu masculin. Il a remporté son premier titre de Masters 1000 à Rome en 2017, ajoutant un triomphe à Montréal plus tard cette saison, avant de nouveaux succès à Madrid et à la finale de l’ATP un an plus tard.

Cependant, Zverev n’a pas été en mesure de traduire ces succès lors de la tournée régulière en course profonde lors d’un Grand Chelem. Avant d’arriver à l’Open d’Australie 2020, il avait atteint les quarts de finale consécutifs à Roland Garros, mais il avait subi des défaites meurtrières en deux sets et n’avait eu qu’une poignée d’autres victoires aux Majors à son nom. Et après un début de saison misérable à la Coupe ATP, peu de gens s’attendaient à ce que Zverev fasse enfin une percée sur la plus grande scène de Melbourne.

Intégrer à partir de .

Mais c’est exactement ce que l’Allemand a fait. Il a traversé la première semaine sans perdre un set, avec comme point culminant une victoire dominante au troisième tour sur Fernando Verdasco, avant de renvoyer Andrey Rublev en forme au quatrième tour. Puis, dans seulement son troisième quart de finale du Grand Chelem, il s’est rallié de la perte du premier set 1-6 au champion 2014 Stan Wawrinka pour réclamer une victoire 1-6 6-3 6-4 6-2 et une place dans les quatre derniers Major pour la première fois.

Thiem surmonte son plus grand ennemi

Thiem, contrairement à son adversaire, a l’expérience d’aller au fond de la deuxième semaine lors d’un tournoi majeur. L’Autrichien, dont il convient de rappeler qu’il a quatre ans de plus que Zverev, a participé aux deux dernières finales en simple à Roland-Garros. Mais dans les deux, il a été démenti par le grand Rafael Nadal. L’Espagnol avait également battu Thiem deux fois auparavant à Paris, notamment en demi-finale de 2017, ainsi qu’en quarts de finale à l’US Open en 2018 dans un thriller en cinq sets.

Thiem avait, à son crédit, généralement été compétitif contre Nadal tout au long de leur rivalité et avait battu le champion de Major à 19 reprises à quatre reprises en 13 rencontres avant leur quart de finale à Melbourne. Mais quand cela importait le plus, l’expérience et la force mentale de Nadal avaient toujours fait la différence, comme l’illustre la finale de l’Open de France 2019. Après avoir divisé les deux premiers sets, Thiem, qui avait enduré de loin l’itinéraire le plus difficile vers la finale, a commencé à s’essouffler et Nadal l’a puni sans pitié, perdant seulement deux matchs de plus.

Mais Thiem était frais et plein de confiance dans les quarts de finale de l’Open d’Australie. Dès le départ, il a pu aller de pair avec l’Espagnol, décochant de gros coups avec son coup droit et prenant à juste titre une avance de deux sets. Dans le troisième, Nadal a riposté en l’emportant 6-4. Thiem a répondu par une pause tôt dans le quatrième et malgré les nerfs qui lui arrivaient presque tard, il a tenu bon pour enregistrer une célèbre victoire 7-6 7-6 4-6 7-6.

Thiem a maintenant battu chacun des trois grands sur un terrain dur au cours des 12 derniers mois, sa victoire sur Nadal s’ajoutant aux victoires contre Roger Federer en finale à Indian Wells et Novak Djokovic au tournoi à la ronde lors des finales de l’ATP. Il est devenu une force incontournable en surface sous la tutelle de Nicolas Massu. Mais Thiem est un joueur ambitieux, entrant dans son apogée. Il ne sera pas satisfait simplement en atteignant sa première demi-finale du Grand Chelem sur un terrain dur.

Le favori?

Zverev et Thiem se trouvent, dans une certaine mesure, en territoire inconnu. Cela rend ce match difficile à appeler. Les deux joueurs peuvent invoquer une puissance formidable depuis la ligne et depuis le sol. Lorsqu’il est à son meilleur niveau, Zverev possède l’un des meilleurs services et revers du jeu masculin. Mais le coup droit de Thiem lui donne une capacité presque inégalée de frapper les gagnants de n’importe où sur le terrain, alors qu’il y en a peu qui bougent et défendent mieux que l’Autrichien.

Sa plus grande expérience pourrait également lui donner un avantage décisif dans un match qu’il a clairement apprécié, après avoir battu Zverev lors de six de leurs huit rencontres précédentes. Mais Zverev n’a jamais été aussi beau qu’il ne l’a fait cette quinzaine, avec son service auparavant vulnérable maintenant presque imprenable. En conséquence, tout ce qui peut être dit avec une réelle confiance est que la foule à Melbourne Park pourrait bien être sur le point d’assister à un affrontement tout-puissant.

Photo principale:

Intégrer à partir de .