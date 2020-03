Une photo qui exprime parfaitement l’alerte du Coronavirus

Italie est l’un des pays les plus touchés par le Coronavirus, et donc l’un de ceux qui prennent plus de mesures pour arrêter les contagions et les concentrations possibles. Sa disposition à cet égard est telle que même dans des endroits clos où les gens sont concentrés, il adopte des mesures telles que celles de la photo, qui ont eu lieu pour contourner les affrontements entre l’Italie et la Corée du Sud à Cagliari. Coupe Davis: séparer et maintenir une distance importante pour réduire le risque de contagion.

.