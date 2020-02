Une pièce intitulée «Vaincre Roger Federer» se déroulera à Newton, en Australie

Il y a une nouvelle comédie musicale intitulée «Defeating Roger Federer» en Australie, mais personne ne sait avec certitude si cela a quelque chose à voir avec la légende suisse. Selon Broadwayworld.com, «Defeating Roger Federer», une nouvelle comédie musicale de Wendy Lewis, est décrit comme «un audacieux, provocateur et sombrement comique». Le texte officiel des producteurs dit: «Vaincre Roger Federer est le histoire d’un couple hétéro blanc qui descend à un plus bas historique alors qu’il atteint un plus haut historique. “

La réalisatrice Jane Eakin dit: «Ce qui m’a attiré dans cette nouvelle comédie musicale, c’est l’audace de la matière. Il reflète une société si avide de succès qu’il se cannibalisera dans tous les efforts pour atteindre son objectif. »Le texte de présentation dit également:« Veuillez noter: contient un langage fort, des thèmes pour adultes et beaucoup de chants.

Aucun Roger Federers n’a été blessé dans la réalisation de cette comédie musicale ». La pièce se tiendra à Newtown, en Australie, fin février. Le casting comprend Andy Leonard (Nine, Keating!), Sophie Perkins (Carrie the Musical, Mad World) avec Lindsay Partridge (Ruthless !, Priscilla) au piano L’écrivain est Wendy Lewis (The Devil’s Caress, What’s My Color?) Tandis que le le réalisateur est Jane Eakin (Bent101, street smart). Le même lieu est le New Theatre, 542 King Street, Newtown 2042, le lundi 24 février, le mardi 25 février et le mercredi 26 février.