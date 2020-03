Une raison de plus pour Roger Federer de jouer jusqu’en 2022?

La pandémie de Covid-19 a forcé ATP et WTA Tour à suspendre les tournois jusqu’au 7 juin 2020 au moins, mais évidemment le retour de Wimbledon et de Roger Federer est également en danger. En fait, pour le moment, la conséquence directe du Coronavirus a été l’annulation ou le déplacement de toute la saison d’argile, du Monte-Calo Rolex Masters à l’Open de Barcelone, en passant par le Mutua Madrid Open, l’Italian Open et, bien sûr, Roland Garros , qui se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020.

Mais personne ne peut connaître la durée réelle de la pandémie, de sorte que Wimbledon pourrait également être en danger. Le conseil d’administration du All England Club a fait savoir que sans foule, le tournoi n’aurait pas de sens. Pourquoi tout cela est-il lié à la carrière de Roger Federer? Le maestro suisse a déclaré qu’il devrait jouer jusqu’à l’âge de 40 ans, soit jusqu’en 2021.

Les événements entourant la pandémie de Covid-19 confirmeront-ils sa décision ou apporteront-ils quelques surprises? Parce que, comme nous le savons, Wimbledon est toujours l’objectif principal de la saison de Roger. Si le tournoi devait être annulé cette année, Federer n’aurait plus qu’une chance de concourir et tenter de remporter le titre, en 2021.

Cette éventualité pourrait le conduire à réfléchir sur sa carrière et sur sa retraite. Compte tenu de tout, Federer pourrait décider de prolonger son activité professionnelle jusqu’en 2022, en choisissant peut-être l’édition de Wimbledon 2022 comme dernier tournoi.

Dans ce cas, il aurait toujours 40 ans (il fêterait son 41e anniversaire, quelques semaines après les Championnats), gardant foi en son intention de démissionner à 40 ans. Ce ne sont que des suppositions, mais je pense qu’elles ne s’écarteront pas trop de la réalité si la pandémie de Covid-19 devait forcer les organisateurs à annuler Wimbledon 2020.