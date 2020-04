Une star du basket commente la domination de Rafael Nadal à Roland-Garros

Au cours de sa carrière impressionnante, Rafael Nadal a remporté 19 titres du Grand Chelem (deuxième derrière Roger Federer) sur 27 finales (1 Australian Open, 12 Roland Garros, 2 Wimbledon et 4 US Open), la médaille d’or olympique en simple en 2008 et l’Olympic médaille d’or au double de 2016, 5 Coupes Davis avec l’équipe nationale espagnole (2004, 2008, 2009, 2011 et 2019), 35 tournois ATP Masters 1000 (record absolu), 21 tournois ATP 500 et 9 tournois ATP 250.

L’Espagnol est un spécialiste des terrains en terre battue dans le sens où il a connu un grand succès sur cette surface. Il a remporté 12 fois à l’Open de France, 11 fois à Monte-Carlo et Barcelone et neuf à Rome. Cependant, Nadal a abandonné cette étiquette en raison de son succès sur d’autres surfaces, notamment en détenant simultanément des titres de tournois du Grand Chelem sur herbe, sur des terrains durs et sur terre battue à deux reprises, remportant dix titres de la série Masters sur un terrain dur et remportant la médaille d’or olympique. sur hardcourt.

Le joueur de basket-ball espagnol Pau Gasol est d’accord avec le fait que regarder Nadal à Roland-Garros “peut être ennuyeux en quelque sorte”. «J’ai toujours pu aller à Roland-Garros. Cela a mieux fonctionné pour mon emploi du temps », a déclaré Gasol dans une interview avec le journaliste Zach Lowe.

«Je pense donc que j’ai assisté à probablement 8 ou 9 des finales à Paris. Un ou deux d’entre eux étaient contre Roger et c’était juste une opportunité fantastique de voir ces deux gars se succéder comme quand il affrontera Novak.

C’est ennuyeux d’une manière peut-être mais quand vous le connaissez personnellement et que vous êtes proche de sa famille, c’est toujours excitant de le voir gagner, de le voir dominer comme la façon dont il a dominé cette surface et ce tournoi pour presque toute son équipe. carrière.”