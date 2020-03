Une star indienne du badminton veut rencontrer Rafael Nadal aux Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques sont généralement le moment idéal pour les athlètes de rencontrer certaines de leurs idoles sportives et beaucoup d’entre eux restent au Village des Jeux. Bien qu’il puisse encore y avoir une certaine incertitude quant aux Jeux de Tokyo qui se tiendront plus tard cette année, la star montante du badminton en Inde, Chirag Shetty, dit qu’il aimerait rencontrer la légende du tennis espagnol Rafael Nadal aux Jeux olympiques s’il en a l’occasion.

S’adressant au Times of India, Shetty, qui a 22 ans et attend toujours la confirmation des qualifications pour les Jeux olympiques, a déclaré: “Je suis un très grand fan (de Rafael Nadal). Ce sera un très grand moment pour les fans.

Je ne sais pas ce que je vais lui dire. “Shetty et son partenaire de double Satiwiksairaj Rankireddy attendent les qualifications olympiques qui se terminent officiellement le 30 avril.” Nous nous en tenons aux bases et à tout ce qui fonctionne bien pour nous.

Le but ultime est de gagner une médaille aux Jeux olympiques. Nous sommes presque qualifiés. Vous ne pouvez toujours pas dire. Je suis positivement nerveux. “Shetty dit qu’il continue son programme d’entraînement habituel.” J’ai une séance le matin trois fois par semaine, puis de la gym et parfois nous courons après.

Nous avons généralement tout le soir, mais le mercredi, il y a un arrêt. Il y a quatre séances dans la soirée, donc nous avons frappé le gymnase quatre fois et nous avons couru trois fois. Certains jours, nous suivons la séance de gym par une course. “Nadal est classé n ° 2 au monde et a remporté 19 titres du Grand Chelem en simple dans sa carrière.