Une tournée de tournois dans toute l’Espagne, alternative au coronavirus

Le coronavirus oblige le monde du tennis à se réinventer. La nature globale de ce sport rend sa récupération la plus difficile de tous les sports. Contrairement aux compétitions de football, comme la Liga ou la Premier League, qui peuvent être jouées de manière contrôlée sur un seul territoire, l’afflux de joueurs de tennis du monde entier pour se rencontrer dans un tournoi complique le différend sur ce qui reste du calendrier .

Dans cette situation, cette proximité géographique commence à devenir une solution possible pour de nombreux joueurs de tennis. Au moins commencer à penser Espagne. Comme le rapporte MARCA par le biais du vice-président sportif de la Fédération espagnole de tennis, Tomás Carbonell, un possible tournée d’été pour les meilleurs joueurs de tennis espagnols avec entre huit et dix tournois commence à se proposer comme une véritable solution à la menace posée sur le calendrier de ce 2020.

En supposant que les mesures restrictives et le nombre d’infections aient chuté de façon exponentielle au cours de l’été, la logistique pour la mise en place de cette petite tournée serait certainement plus facile qu’un long voyage à Paris ou à New York. Le différend du championnat dépend de la situation de la tournée estivale nord-américaine et de la célébration de l’US Open. L’ATP a été donné jusqu’en juin pour prendre une décision, mais avec les États-Unis étant le foyer principal du virus et les prévisions pas entièrement roses, tout indique que le Billie Jean King Center n’ouvrira pas les portes à ses joueurs de tennis dans l’édition du 2020. Pas, au moins, aux dates prévues. C’est ici que cette possible tournée passer à l’action.

Les principaux clubs et académies de la scène espagnole seraient chargés d’accueillir les tournois. Parmi les joueurs de tennis contactés, Alejandro Davidovich Il a été chargé de confirmer sur Instagram au cours de la journée que la proposition est vraiment sérieuse, sous la forme d’un “circuit national privé” dans le but de “retrouver le rythme du jeu”. N’oubliez pas que les joueurs de tennis pourraient être exposés à la plus longue période d’arrêt de leur carrière et qu’il faudrait plusieurs tournois pour «graisser les machines» à 100%.

Parmi les destinations qui soulèvent déjà le différend de ces tournois, il semble que BRAND avance également Bilbao Elle a été la première ville à apprécier sérieusement le différend d’un tournoi inclus dans cette tournée. Bien sûr, il aurait besoin d’investisseurs et de sponsors généreux pour mener à bien la proposition, mais c’est un territoire avide pour l’action des élites l’été suivant le retard dans le différend sur la Coupe Euro (l’un des sites était le stade San Mamés) pour le football vers 2021. En outre, l’un des principaux événements de tennis au Pays Basque, comme l’ITF de Bakio, le Kiroleta Open, a été provisoirement annulée, au détriment d’une éventuelle relocalisation du calendrier.

Les manières d’exprimer cette proposition sont très variées. N’oubliez pas que, pour les joueurs de tennis les moins bien classés, Interclubs Pour les différents pays de la géographie européenne, ils sont l’un des principaux moyens dont ils disposent pour financer leurs voyages en raison de la généreuse somme d’argent qu’ils distribuent. Ce type de ligues se joue entre les meilleurs clubs du pays, dans différentes villes réparties sur toute sa géographie. Bien sûr, il ne semble pas que le format soit similaire; Il faut également garder à l’esprit que la Bundesliga allemande elle-même, probablement la compétition Interclub la plus prestigieuse, a déjà été annulée.

Et, maintenant que? Verrons-nous le Nadal, le Bautista, le Verdasco ou le Feliciano visiter tous les coins de la carte espagnole? Seul le temps nous dira si la proposition finit par prendre forme dans une réalité.

