Une victoire historique au goût amer pour Schwartzman

Jeu. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire ce qui a été vécu dans le Stade central du Buenos Aires Lawn Tennis Club. Cependant, il n’a pas eu la fin qu’il méritait. Alors que le match est resté du côté de Diego Schwartzman, qui a éliminé 5-7 7-6 (11) 7-5 a Pablo Cuevas en quart de finale de Open d’Argentine, l’Argentin s’est retrouvé avec des douleurs dans ses quadriceps sans pouvoir bouger. Il faudra voir s’il pourra disputer demain les demi-finales du tournoi contre le vainqueur de Sousa et Monteiro. De plus, ce fut un duel historique car il a été le plus long des 20 ans du tournoi puisqu’il a duré trois heures et 42 minutes. Il y a eu des tirs gagnants des deux côtés et des rassemblements qui ont atteint 30 impacts. Et, de yapa, l’Argentin a sauvé quatre balles de match. Vraiment, le meilleur match du concours qui ne s’est pas terminé comme tout le monde l’aurait souhaité. Au bord des larmes, le Peque s’est retiré du stade en disant: “Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je n’ai pas beaucoup de foi.”

