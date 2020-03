US Open 2020 annonce une grande nouvelle – Un changement de surface sera mis en œuvre

L’US Open a annoncé des nouvelles choquantes qui font certainement bouger les choses dans le monde actuellement stagnant du tennis. L’USTA, l’autorité organisatrice, a annoncé que Laykold remplacera la surface DecoTurf utilisée au Grand Chelem depuis 2005. Laykold a également été choisie comme surface pour l’USTA Billie Jean King Center.

La raison pour laquelle les nouvelles sont encore plus choquantes est que l’US Open s’est toujours fier de la science derrière ses tribunaux. En fait, le tournoi a revendiqué dans le passé la microgestion de petites choses liées aux tribunaux grâce à des tests de laboratoire. Cette fois-ci n’a pas été différent, car l’USTA a déclaré que la décision avait été prise après une DP rigoureuse.

Maintenant, la décision soulève trois questions fondamentales. Pourquoi la demande de propositions a-t-elle été tenue en premier lieu et pourquoi choisir Laykold? Le jeu de couleurs bleu actuel sera-t-il affecté? Enfin, cela aura-t-il une incidence sur le fonctionnement du tribunal?

Pourquoi l’US Open a-t-il choisi Laykold?

Danny Zausner, le directeur des opérations de l’USTA Billie Jean King National Tennis Center a fourni des éclaircissements sur la raison pour laquelle l’appel d’offres a eu lieu –

À la fin de la transformation complète du Centre national de tennis USTA Billie Jean King, nous avons estimé qu’il était temps d’explorer toutes les nouvelles approches et technologies pour le revêtement de terrain ».

Voici ce qu’il avait à dire sur le choix de Laykold –

«Au cours de cette exploration, Laykold s’est rapidement hissé au sommet, et en travaillant avec eux, nous sommes convaincus que nous disposerons des terrains les plus performants et les plus performants au monde.»

Les nouveaux terrains Laykold seront fabriqués par Advanced Polymer Technology (APT), membre de Sport Group, la plus grande entreprise mondiale dédiée aux surfaces sportives. Les courts de Laykold sont les seuls courts avec pare-vapeur conçus spécifiquement pour le système judiciaire. Cela augmente considérablement la cohérence des performances et de la vitesse du terrain.

Écologiquement durable

APT est le seul fabricant certifié ISO 14001 pour l’environnement. Par conséquent, l’USTA s’est déclarée attachée à ses vertus de durabilité.

Laykold fait confiance à l’industrie des courts de tennis depuis 75 ans et l’ajout de l’US Open à notre liste d’événements majeurs dans le monde est un moment historique pour nous », a déclaré Jim Sacco, directeur de l’exploitation de Advanced Polymer Technology. «Nous attendions une occasion de montrer notre qualité au plus grand tournoi de tennis du monde, et nous sommes ravis d’avoir été choisis. Nous sommes prêts pour le Grand Chelem. »

Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour sur le jeu de couleurs. Nous ne savons pas si le bleu classique sera changé. Notamment, l’Open de Miami utilise déjà des terrains Laykold.

En ce qui concerne la vitesse, les courts sont dans la catégorie moyenne en matière de vitesse. Cela les rend plus lents que les courts à vitesse moyenne de l’US Open.

Un autre impact possible sera sur les tournois de préparation. En tant qu’échauffement de l’US Open, ils devront également refaire leurs terrains. Quand même leur possibilité est en cause en ce moment en raison du Coronavirus. Cette mesure apparaît certainement comme un autre remaniement majeur.