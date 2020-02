US Soccer Team est mon inspiration

L’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps – Serena Williams a récemment révélé que l’équipe de football féminine des États-Unis l’avait inspirée à la suite de leur poursuite en matière d’égalité de rémunération. Ils sont en train de poursuivre la Fédération américaine de football pour discrimination sexuelle.

Elle a en outre ajouté qu’elle admirait des joueurs comme Megan Rapinoe et Alex Morgan pour avoir utilisé leurs voix pour promouvoir la discrimination sexuelle. S’adressant à Business Insider, Williams a commenté: “Ils ont vraiment été des champions et ont utilisé leurs voix de la plus grande des manières.

Ils m’inspirent ». “Ces femmes sont – oh mon dieu – je les admire tellement, et je les admire tellement. Elles m’encouragent à vouloir continuer à me battre, et c’est de cela qu’il s’agit. Je dois me regarder et dire ‘ Est-ce que j’en fais assez? J’ai toujours pensé que j’en faisais assez, mais puis-je faire plus? et je me sentais comme je pouvais. “

Mais Serena n’a pas hésité à ajouter qu’il fallait redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité des sexes. “Il y a tellement d’autres choses – temps de jeu égal sur les courts d’exposition ou conditions des vestiaires ou des traitements ou des installations”.

“Il y a tellement de choses; je pourrais continuer encore et encore … C’est bon pour tout le monde – ce n’est pas nécessairement moi – de prendre la parole et d’assumer ce rôle parce que nos voix doivent être entendues.”