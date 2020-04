USTA Director sur US Open: nous planifions toujours en conséquence

Les responsables de l’US Open ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’annuler le tournoi annuel du Grand Chelem américain cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Danny Zausner, directeur général de l’US Tennis Association, qui dirige le tournoi, a déclaré: “Nous planifions toujours en conséquence.”

L’US Open devrait commencer à partir du 24 août et se terminer le 13 septembre. Zausner a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse avec le maire de New York, Bill de Blasio, au tennis. Le tennis est en train de devenir un hôpital de fortune de 350 lits pour faire face à une surcharge de patients à New York.

Central Park est un autre endroit dans lequel un hôpital de fortune est également en cours d’installation. Zausner a ajouté que même si l’Open se tiendra, “Cela semble si trivial à la lumière de ce qui se passe dans la ville et l’État”.

New York est l’épicentre de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis et le gouverneur de New York a déclaré que le sommet de la pandémie pourrait être dans les 7 à 21 prochains jours. Il a également déclaré que les lignes directrices sur l’éloignement social seraient en place pendant un certain temps.

Les directives de distanciation sociale émises par le président américain Donald Trump ont déjà été prolongées jusqu’au 30 avril. Pour l’instant, tous les tournois de tennis jusqu’au 7 juin ont été annulés sur les circuits ATP, WTA et ITF. Le All England Club fera une annonce mercredi concernant le Grand Chelem de Wimbledon.