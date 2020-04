USTA: Nous prévoyons toujours d’accueillir l’US Open 2020 comme prévu

L’US Open reste sur le calendrier 2020 avec la United States Tennis Association disant “nous continuons à affiner les plans pour organiser le tournoi”.

La saison sur terre battue, à l’exception de l’Open de France, avait déjà été essuyée en raison de la pandémie de coronavirus et Wimbledon a confirmé plus tôt mercredi que les 134e championnats n’auront désormais lieu que l’année prochaine.

OFFICIEL: L’AELTC confirme que Wimbledon 2020 a été annulée «avec grand regret»

En plus de cela, l’ATP et WTA Tours ont annoncé conjointement qu’il n’y aura pas de swing sur gazon cette année avec tous les tournois de tennis suspendus jusqu’au 13 juillet.

L’US Open de cette année doit avoir lieu du 31 août au 13 septembre, de sorte que l’USTA a encore du temps libre.

“Nous comprenons les circonstances uniques auxquelles est confronté le All England Lawn and Tennis Club et le raisonnement derrière la décision d’annuler les championnats de Wimbledon 2020”, indique le communiqué de l’USTA.

«Pour le moment, l’USTA prévoit toujours d’accueillir l’US Open comme prévu, et nous continuons à affiner les plans pour organiser le tournoi.

«L’USTA surveille attentivement l’environnement en évolution rapide entourant la pandémie de Covid-19 et se prépare à toutes les éventualités.

“Nous comptons également sur le Medical Advisory Group de l’USTA ainsi que sur les responsables gouvernementaux et les responsables de la sécurité pour nous assurer d’avoir la meilleure compréhension de cette situation fluide.

“Dans tous les cas, toutes les décisions prises par l’USTA concernant l’US Open seront prises avec la santé et le bien-être de nos joueurs, fans et toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi.”

