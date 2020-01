Vainqueur sensationnel de Roger Federer contre Fucsovics

Quel coup touché par Roger Federer dans le match du quatrième tour de la Open d’Australie 2020 a gagné contre Marton Fucsovics! Le Suisse Maestro a frappé un incroyable vainqueur dans le quatrième match du troisième set: après un échange et un tir difficile frappé par Fucsovics, Federer a pu lancer un coup droit incroyable pendant sa course, déplaçant son adversaire et remportant le point.

Roger Federer a remporté le match en quatre sets, avec un score final de 4-6 6-1 6-2 6-2. En quart de finale, il rencontrera l’Américain Tennys Sandgres.